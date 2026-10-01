{"_id":"6abdbd798560976a9301f3ad","slug":"india-vs-west-indies-811-runs-and-a-record-breaking-night-in-guwahati-as-gill-and-rohit-rewrite-odi-history-2026-10-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"811 रन...पांच शतक और गिल का तूफान: गुवाहाटी में वनडे इतिहास के 15 रिकॉर्ड एक साथ टूटे, हिटमैन का भी कीर्तिमान","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में खेला गया तीसरा वनडे सिर्फ एक मुकाबला नहीं रहा, बल्कि रिकॉर्ड्स की लंबी सूची अपने साथ ले गया। भारत ने 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच जीता और इस दौरान शुबमन गिल ने सबसे तेज वनडे दोहरा शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा ने भी 12 हजार वनडे रन पूरे किए। मैच में कुल 811 रन बने। इसके अलावा पांच बल्लेबाजों ने शतक लगाए। गिल की 223 रन की नाबाद पारी से लेकर भारत के सबसे तेज 300 रन और रोहित-गिल की 255 रन की साझेदारी तक, इस मुकाबले में कुल 15 बड़े आंकड़े और रिकॉर्ड बने। विज्ञापन

1. भारत ने 406 रन का लक्ष्य हासिल किया

भारत ने वेस्टइंडीज के 406 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। यह वनडे इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है। दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का लक्ष्य हासिल किया था। सभी लिस्ट-ए क्रिकेट को मिलाकर यह पहली बार नहीं, बल्कि चौथी बार है जब किसी टीम ने 400 से ज्यादा के लक्ष्य का सफल पीछा किया।



2. एक वनडे में पांच बल्लेबाजों ने लगाए शतक

गुवाहाटी वनडे में कुल पांच शतक लगे। वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू के बाद भारत के शुबमन गिल और रोहित शर्मा ने भी शतक जड़े। यह वनडे इतिहास में पहली बार है जब एक मैच में पांच बल्लेबाजों ने शतक लगाए। सभी लिस्ट-ए क्रिकेट में भी यह सिर्फ दूसरा ऐसा मुकाबला है।

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3. भारत ने वनडे में नौवीं बार 400 का आंकड़ा पार किया

भारत ने वनडे क्रिकेट में नौवीं बार 400 से ज्यादा रन बनाए। इसके साथ ही वह इस मामले में दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल गया, जिसने आठ बार 400 का आंकड़ा पार किया है। खास बात यह रही कि भारत ने पहली बार वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 400 से ज्यादा रन बनाए। इससे पहले चेज में उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 362 रन था।



4. गिल ने 117 गेंद में पूरा किया दोहरा शतक

शुबमन गिल ने सिर्फ 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। गिल ने 150 रन भी सिर्फ 89 गेंदों में पूरे किए, जो वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज 150 है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 103 गेंदों में 150 रन बनाए थे।

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5. वनडे चेज में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

गिल की 223 रन की नाबाद पारी वनडे रन चेज में किसी बल्लेबाज की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी बन गई है। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के 201* रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। मैक्सवेल ने 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ यह पारी खेली थी। लिस्ट-ए क्रिकेट में भी यह लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। गिल ने सौम्य सरकार की 208* रन की पारी को पीछे छोड़ा। कप्तान के तौर पर भी गिल ने नया रिकॉर्ड बनाया। उनकी 223* रन की पारी वनडे में किसी कप्तान का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन बनाए थे।



6. भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी वनडे पारी

गिल की 223 रन की पारी भारत की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। इस सूची में रोहित शर्मा 264 रन के साथ शीर्ष पर हैं, जो उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में बनाए थे। पुरुष वनडे में गिल की यह पारी तीसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। मार्टिन गुप्टिल की 237* रन की पारी दूसरे स्थान पर है।

7. गिल ने दूसरी बार लगाया वनडे दोहरा शतक

गिल अब वनडे में एक से ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि रोहित शर्मा के नाम थी, जिन्होंने तीन बार वनडे में डबल सेंचुरी लगाई है। गिल ने इससे पहले 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 208 रन बनाए थे।



8. भारत ने सबसे तेज 300 रन बनाए

भारत ने सिर्फ 29.1 ओवर में 300 रन पूरे कर लिए। यह वनडे में किसी टीम द्वारा 300 रन तक पहुंचने का सबसे तेज रिकॉर्ड है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32.2 ओवर में 300 रन पूरे किए थे। भारत ने इसके बाद सिर्फ 43 ओवर में 400 रन पूरे कर लिए। पुरुष वनडे में यह संयुक्त रूप से सबसे तेज 400 रन हैं। इंग्लैंड ने 2018 में नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 43 ओवर में ही 400 रन बनाए थे।

9. मैच में बने कुल 811 रन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मुकाबले में कुल 811 रन बने। यह वनडे इतिहास में किसी एक मैच का तीसरा सबसे बड़ा रन-एग्रीगेट है। इस सूची में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2006 में जोहानिसबर्ग में बने 872 रन सबसे ऊपर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2009 में राजकोट में 825 रन बने थे।



10. तीन मैचों की सीरीज में आठ शतक

भारत और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अब इस सीरीज में कुल आठ शतक लगा चुके हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज में यह सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड है। यह किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा भी है। इससे पहले किसी सीरीज के शुरुआती दो मैचों में पांच से ज्यादा शतक नहीं लगे थे।

11. वेस्टइंडीज की पारी में तीन शतक

वेस्टइंडीज की पारी में तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाए। वनडे इतिहास में किसी टीम की पारी में तीन शतक लगने का यह छठा उदाहरण है। वेस्टइंडीज के लिए यह पहली बार था। भारत के खिलाफ भी ऐसा दूसरी बार हुआ। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में मुंबई के वानखेड़े में भारत के खिलाफ तीन शतक लगाए थे। हालांकि, वेस्टइंडीज ऐसी पहली टीम बन गई जिसने एक ही वनडे में तीन शतक लगाने के बावजूद मैच गंवा दिया। सभी लिस्ट-ए क्रिकेट में भी यह पहली ऐसी घटना है।



12. वेस्टइंडीज ने पहली बार 400 पार किए

वेस्टइंडीज ने 405/7 का स्कोर बनाया और पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले वनडे में उसका सर्वोच्च स्कोर 389 रन था, जो उसने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। उस मैच में भी वेस्टइंडीज लक्ष्य का पीछा करते हुए हार गया था।

13. रोहित ने 282 पारियों में पूरे किए 12 हजार रन

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे कर लिए। उन्होंने यह उपलब्धि 282 पारियों में हासिल की। इस आंकड़े तक पहुंचने में उनसे तेज सिर्फ विराट कोहली रहे हैं। कोहली ने 242 पारियों में 12 हजार वनडे रन पूरे किए थे।



14. रोहित-गिल की 255 रन की रिकॉर्ड साझेदारी

रोहित शर्मा और शुबमन गिल ने पहले विकेट के लिए 255 रन जोड़े। यह भारत की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की 258 रन की साझेदारी अब भी भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी विकेट के लिए भारत की यह सबसे बड़ी साझेदारी है। रोहित और विराट कोहली ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे विकेट के लिए 246 रन जोड़े थे। रोहित और गिल अब तेंदुलकर-गांगुली के बाद एक से ज्यादा बार 200+ रन की ओपनिंग साझेदारी करने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी भी बन गए हैं।