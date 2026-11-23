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अक्तूबर माह में ईरानी कप मैच के दौरान पंत की मांसपेशियों में खिचाव आ गया था और वह चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड ए के खिलाफ कोई मैच नहीं खेल पाए थे। इस दौरान उन्होंने बंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। बावजूद इसके यह तय नहीं था कि पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इसी उहापोह के बीच न्यूजीलैंड रवानगी से ठीक पहले पंत ने अपने कोच देवेंद्र शर्मा से मुलाकात की। देवेंद्र बताते हैं कि वह जानते थे कि इस वक्त उनमें आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। उन्होंने यही किया और पंत को उनकी साहसिक पारियों की याद दिलाई।देवेंद्र ने पंत को 2021 में गाबा में खेली गई नाबाद 89 रन की ऐतिहासिक पारी, इंग्लैंड के खिलाफ 2025 के लीड्स टेस्ट में 134 और 118 रन की पारियां और 2025 में ही द. अफ्रीका ए के खिलाफ हेलमेट पर गेंद लगने के चलते रिटायर्ड होने के बाद खेली गई 65 रन की साहसिक पारी की याद दिलाई। उनसे यही कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना है और यही उन्हें आगे बचाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यूजीलैंड में पंत की तरह अपना नैसर्गिक खेल खेलना है और विकेट फेंकना नहीं है। देवेंद्र बताते हैं कि ऋषभ ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह समझदारी के साथ खेलेंगे। तभी पंत ने 128 रन की पारी खेलने के बाद कोच को वीडियो कॉल किया।देवेंद्र याद करते हैं कि जब वह सड़क दुर्घटना में चोटिल हुए थे और कॅरिअर दांव पर लग गया था तब पंत ने उनसे यही पूछा कि कोच साहब क्या वह आगे कभी खेल पाएंगे या नहीं। तब उन्होंने कहा था कि तुम योद्धा हो और योद्धा कभी हारते नहीं हैं, तुम जरूर खेलेगो। देवेंद्र बताते हैं कि उन्हें विश्वास था कि पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा करेंगे। वह इस देश के खिलाफ 99, 60 और 64 रन की पारियां पहले भी खेल चुके हैं। अगर वह थोड़ी देर विकेट पर खड़ा हो गया तो बड़ी पारी खेलेगा। पंत ने ऐसा ही किया। देवेंद्र कहते हैं कि उन्हें अपने शिष्य पर गर्व है। वह क्लब के बच्चों के लिए रोल मॉडल है।