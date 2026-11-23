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स्थान टीम मैच जीत हार ड्रॉ पेनल्टी (Ded) अंक PCT 1 दक्षिण अफ्रीका 8 6 2 0 0 72 75.00% 2 ऑस्ट्रेलिया 13 9 4 0 0 108 69.23% 3 न्यूजीलैंड 7 4 1 2 0 56 66.67% 4 भारत 12 5 4 3 0 72 50.00% 5 बांग्लादेश 9 3 4 2 0 44 40.74% 6 इंग्लैंड 16 7 8 1 14 74 38.54% 7 वेस्टइंडीज 14 3 8 3 2 46 27.38% 8 श्रीलंका 8 1 3 4 15 13 13.54% 9 पाकिस्तान 11 3 7 1 24 16 12.12%

कैसे होगा: भारत क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को हराए (1–0) और फिर घर में ऑस्ट्रेलिया का 5–0 से सूपड़ा साफ कर दे।

भारत क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को हराए (1–0) और फिर घर में ऑस्ट्रेलिया का 5–0 से सूपड़ा साफ कर दे। इसका मतलब: 66.67% पर पहुंचते ही भारत, ऑस्ट्रेलिया को 60% से नीचे धकेल देगा (भले ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को 4–0 से हरा दे, वह अधिकतम 59.09% तक ही पहुंच पाएगा)। इसके बाद यदि दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से कोई एक भी 66.67% से नीचे रहता है, तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा।

कैसे होगा: भारत दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड से जीते और ऑस्ट्रेलिया को 4–0–1 से हराए (या क्राइस्टचर्च टेस्ट ड्रॉ करे और ऑस्ट्रेलिया को 5–0 से हराए)।

भारत दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड से जीते और ऑस्ट्रेलिया को 4–0–1 से हराए (या क्राइस्टचर्च टेस्ट ड्रॉ करे और ऑस्ट्रेलिया को 5–0 से हराए)। इसका मतलब: भारत दौड़ में बना रहेगा, लेकिन उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को 4–0 से न हरा पाए (वरना ऑस्ट्रेलिया 60.61% या 63.64% पर पहुंच जाएगा), और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 1 से ज्यादा टेस्ट न जीते (यह मानते हुए कि न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान का क्लीन स्वीप करेगा)।

कैसे होगा: भारत क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को हराए और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 4–1 से जीते (या क्राइस्टचर्च में हार जाए और ऑस्ट्रेलिया को 5–0 से हराए)।

भारत क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को हराए और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 4–1 से जीते (या क्राइस्टचर्च में हार जाए और ऑस्ट्रेलिया को 5–0 से हराए)। इसका मतलब: फाइनल की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। यदि भारत ऑस्ट्रेलिया से 1 टेस्ट हारता है (4–1), तो ऑस्ट्रेलिया अपने घर में न्यूजीलैंड को 4–0 से हराकर 63.64% तक पहुंच सकता है। 61.11% के साथ क्वालीफाई करने के लिए भारत को दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज बराबरी पर छूटे (जैसे 2–2 या 3–1) और न्यूजीलैंड, श्रीलंका या पाकिस्तान के खिलाफ भी अंक गंवाए—या फिर दक्षिण अफ्रीका को करारी हार का सामना करना पड़े।

इसका मतलब: भारत लगभग बाहर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कम से कम दो टीमें 60% से ऊपर रहकर फाइनल में जगह बना लेंगी।

बचे हुए मैच: 1 बनाम बांग्लादेश (घर में), 3 बनाम इंग्लैंड (घर में), 2 बनाम श्रीलंका (विदेश में)। कुल चक्र: 14 टेस्ट (अधिकतम 168 अंक)।

1 बनाम बांग्लादेश (घर में), 3 बनाम इंग्लैंड (घर में), 2 बनाम श्रीलंका (विदेश में)। कुल चक्र: 14 टेस्ट (अधिकतम 168 अंक)। समीकरण: दक्षिण अफ्रीका सबसे मजबूत स्थिति में है और उसकी किस्मत उसके अपने हाथ में है।

दक्षिण अफ्रीका सबसे मजबूत स्थिति में है और उसकी किस्मत उसके अपने हाथ में है। 4 जीत, 2 हार: टीम 71.43% पर रहेगी (टॉप-2 पक्का)।

टीम 71.43% पर रहेगी (टॉप-2 पक्का)। 3 जीत, 1 ड्रॉ, 2 हार: टीम 66.67% पर रहेगी (सुरक्षित, जब तक कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों 66.67% या उससे ऊपर न पहुंच जाएं)।

टीम 66.67% पर रहेगी (सुरक्षित, जब तक कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों 66.67% या उससे ऊपर न पहुंच जाएं)। भारत कैसे आगे निकल सकता है: दक्षिण अफ्रीका को अपने आखिरी 6 में से कम से कम 3 टेस्ट हारने होंगे (जिससे उसका PCT 64.29% या उससे नीचे गिर जाएगा)।

बचे हुए मैच: 4 बनाम न्यूजीलैंड (घर में), 5 बनाम भारत (विदेश में)। कुल चक्र: 22 टेस्ट (अधिकतम 264 अंक)।

4 बनाम न्यूजीलैंड (घर में), 5 बनाम भारत (विदेश में)। कुल चक्र: 22 टेस्ट (अधिकतम 264 अंक)। समीकरण: ऑस्ट्रेलिया की किस्मत सीधे तौर पर भारत और न्यूजीलैंड से जुड़ी है, क्योंकि उसके सभी 9 मैच इन्हीं दो प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हैं।

ऑस्ट्रेलिया की किस्मत सीधे तौर पर भारत और न्यूजीलैंड से जुड़ी है, क्योंकि उसके सभी 9 मैच इन्हीं दो प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया भारत में 0–5 से हारता है: न्यूजीलैंड को घर में 4–0 से हराने के बावजूद वह सिर्फ 59.09% तक पहुंच पाएगा (बाहर)।

न्यूजीलैंड को घर में 4–0 से हराने के बावजूद वह सिर्फ 59.09% तक पहुंच पाएगा (बाहर)। यदि ऑस्ट्रेलिया भारत में 1–4 से हारता है: न्यूजीलैंड को 4–0 से हराने पर वह 63.64% तक पहुंच जाएगा, जो भारत के एक भी अंक गंवाने की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा देगा।

न्यूजीलैंड को 4–0 से हराने पर वह 63.64% तक पहुंच जाएगा, जो भारत के एक भी अंक गंवाने की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा देगा। यदि ऑस्ट्रेलिया भारत में जीतता/ड्रॉ करता है (जैसे 2–3 या 2–2–1): ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के साथ फाइनल खेलने का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएगा।

बचे हुए मैच: 1 बनाम भारत (घर में), 4 बनाम ऑस्ट्रेलिया (विदेश में), 2 बनाम श्रीलंका, 2 बनाम पाकिस्तान। कुल चक्र: 16 टेस्ट (अधिकतम 192 अंक)।

1 बनाम भारत (घर में), 4 बनाम ऑस्ट्रेलिया (विदेश में), 2 बनाम श्रीलंका, 2 बनाम पाकिस्तान। कुल चक्र: 16 टेस्ट (अधिकतम 192 अंक)। समीकरण: निचली रैंकिंग वाली श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच होने के कारण न्यूजीलैंड का शेड्यूल सबसे आसान है। यह मानते हुए कि न्यूजीलैंड भारत से दूसरा टेस्ट हार जाता है (0 अंक) और श्रीलंका व पाकिस्तान का 4–0 से सूपड़ा साफ करता है (48 अंक):

निचली रैंकिंग वाली श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच होने के कारण न्यूजीलैंड का शेड्यूल सबसे आसान है। यह मानते हुए कि न्यूजीलैंड भारत से दूसरा टेस्ट हार जाता है (0 अंक) और श्रीलंका व पाकिस्तान का 4–0 से सूपड़ा साफ करता है (48 अंक): यदि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 2–2 से ड्रॉ खेलता है: वह 66.67% पर रहेगा (भारत के अधिकतम स्कोर के बराबर)।

वह 66.67% पर रहेगा (भारत के अधिकतम स्कोर के बराबर)। यदि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 1–3 से हारता है: वह 60.42% पर रहेगा (भारत के 5+ टेस्ट जीतने पर बाहर)।

वह 60.42% पर रहेगा (भारत के 5+ टेस्ट जीतने पर बाहर)। यदि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 0–4 से हारता है: वह 54.17% पर रहेगा (बाहर)।

वह 54.17% पर रहेगा (बाहर)। नोट: श्रीलंका या पाकिस्तान द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ किया गया कोई भी उलटफेर भारत के लिए संजीवनी साबित होगा।

इस चक्र में भारत के पास अब केवल छह टेस्ट मैच बचे हैं। भारत को अब 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट खेलना है और इसके बाद भारत को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अब भारत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है।(नोट: यह तालिका इस आधार पर है कि ड्रॉ हुए टेस्ट में किसीभी टीम पर स्लो ओवर-रेट का जुर्माना नहीं लगा है।)अगर भारत वेलिंगटन में पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाता, तो उसे पूरे 12 अंक मिलते और उसका कुल स्कोर 12 मैचों में 80 अंक हो जाता। इससे भारत का पॉइंट परसेंटेज (PCT) उछलकर 55.56% पर पहुंच जाता। हालांकि अंक तालिका में भारत तब भी चौथे स्थान पर ही बना रहता, लेकिन उसकी स्थिति काफी मजबूत होती, क्योंकि हार के बाद न्यूजीलैंड 61.90% (52/84 अंक) पर फिसल जाता और भारत का अधिकतम संभावित पॉइंट परसेंटेज 70.37% (152/216 अंक) तक पहुंच सकता था (बाकी बचे छह टेस्ट जीतने पर), जिससे फाइनल की राह काफी आसान हो जाती।भारत इस चक्र में कुल 18 टेस्ट खेलेगा (अधिकतम 216 अंक)। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के कारणतक ही पहुंच सकता है।जी हां, व्यावहारिक रूप से अब फाइनल की दौड़ केवल चार टीमों (दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत) के बीच सिमट गई है। इंग्लैंड (38.54%), वेस्टइंडीज (27.38%), श्रीलंका (13.54%), और पाकिस्तान (12.12%) स्लो ओवर-रेट के कारण कटे भारी अंकों (14 से 24 अंकों की कटौती) और लगातार हार की वजह से ये टीमें गणितीय रूप से टॉप-2 के लिए जरूरी 60%+ के आंकड़े तक पहुंचने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं।बांग्लादेश (40.74%): हालांकि कागजों पर वह अभी पूरी तरह बाहर नहीं है, लेकिन इसके लिए उसे अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे (जिसमें दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में हराना भी शामिल है), जो बेहद-बेहद मुश्किल है। हालांकि, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड आगामी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का खेल बिगाड़कर भारत की मदद जरूर कर सकते हैं।