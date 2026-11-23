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भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मुकाबले में मैदान पर कई बार तनाव देखने को मिला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी स्पिनर सूफियान मुकीम को समझाते नजर आ रहे हैं। दरअसल, वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद सूफियान उन्हें कुछ कहते दिखे थे। इसके बाद अभिषेक दूसरे छोर से आए और उन्होंने सूफियान को अपने पास बुलाकर बात की। वहीं, मैच के दौरान एक डेड बॉल को लेकर भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अंपायर से काफी बहस की। आखिर इन दोनों घटनाओं में क्या हुआ? आइए जानते हैं... विज्ञापन

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वैभव के आउट होने के बाद सूफियान करने लगे स्लेजिंग

भारत ए की पारी के चौथे ओवर में वैभव सूर्यवंशी 11 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद इमरान रंधावा की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में गई। मिड ऑफ पर खड़े पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने उनका कैच लपक लिया।



वैभव के आउट होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके बीच कुछ बातचीत होती दिखाई दी। इसी दौरान पाकिस्तान के स्पिनर सूफियान मुकीम भी वैभव को कुछ कहते नजर आए। वैभव पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे, तभी दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा वहां पहुंचे।



अभिषेक ने सूफियान को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ बात की। इस दौरान अभिषेक का अंदाज काफी सख्त नजर आया और उन्होंने वैभव को कहे गए शब्दों को लेकर आपत्ति जताई। सूफियान पहले अपनी बात रखते दिखे और फिर वहां से हट गए। इसके बाद वैभव पवेलियन लौट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



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44वें ओवर में डेड बॉल पर हुआ ड्रामा, अंपायर से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी

मुकाबले में एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। यह मामला भारतीय पारी के 44वें ओवर की पहली गेंद पर हुआ। उस समय भारत का स्कोर छह विकेट पर 239 रन था। तिलक वर्मा 78 और शाहबाज अहमद 55 रन बनाकर क्रीज पर थे। पाकिस्तान की ओर से अली रजा गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने यॉर्कर गेंद फेंकी, जिसे शाहबाज अहमद ने मिड ऑफ की तरफ खेल दिया। हालांकि, गेंद फेंके जाने के बाद अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दे दिया। इसकी वजह नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े तिलक वर्मा की स्थिति थी।



दरअसल, तिलक गेंदबाज के समान छोर पर खड़े थे। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक, नॉन-स्ट्राइकर बल्लेबाज ऐसा अंपायर की अनुमति से ही कर सकता है। इस मामले में अंपायर को इसकी अनुमति दिए जाने की जानकारी नहीं थी। ऐसे में गेंद फेंके जाने के बाद उन्होंने डेड बॉल का फैसला सुनाया।



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मुकाबले में एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। यह मामला भारतीय पारी के 44वें ओवर की पहली गेंद पर हुआ। उस समय भारत का स्कोर छह विकेट पर 239 रन था। तिलक वर्मा 78 और शाहबाज अहमद 55 रन बनाकर क्रीज पर थे। पाकिस्तान की ओर से अली रजा गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने यॉर्कर गेंद फेंकी, जिसे शाहबाज अहमद ने मिड ऑफ की तरफ खेल दिया। हालांकि, गेंद फेंके जाने के बाद अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दे दिया। इसकी वजह नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े तिलक वर्मा की स्थिति थी।दरअसल, तिलक गेंदबाज के समान छोर पर खड़े थे। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक, नॉन-स्ट्राइकर बल्लेबाज ऐसा अंपायर की अनुमति से ही कर सकता है। इस मामले में अंपायर को इसकी अनुमति दिए जाने की जानकारी नहीं थी। ऐसे में गेंद फेंके जाने के बाद उन्होंने डेड बॉल का फैसला सुनाया।

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पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने अंपायर से की बहस

अंपायर के फैसले से पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद खुश नहीं थे। वह लगातार मैदान पर मौजूद अंपायरों से बातचीत करते और फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। इस दौरान तिलक वर्मा ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात की और फिर वहां से हट गए। हालांकि, समद की नाराजगी जारी रही। मैदान पर मौजूद दर्शक भी इस बहस में शामिल होते नजर आए। अंपायर ने एक बार डेड बॉल का फैसला सुना दिया था, इसलिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। आखिरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस फैसले के साथ आगे बढ़ना पड़ा।