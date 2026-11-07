'और क्या चाहिए खिलाड़ी से?': शमी को टेस्ट में मौका नहीं मिलने पर भड़के रवि शास्त्री, चयनकर्ताओं पर उठाए सवाल

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मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले के बाद पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए हैं। शमी ने शुक्रवार देर रात टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वह तीन साल से ज्यादा समय से भारतीय टेस्ट टीम से बाहर थे। हालांकि, वह वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। शास्त्री का मानना है कि शमी में अभी भी टेस्ट क्रिकेट में 30 से 40 विकेट लेने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि अनुभवी तेज गेंदबाज को पिछले 12 महीनों में कम से कम एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। विज्ञापन

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'शमी में अभी 30-40 विकेट लेने की क्षमता थी'

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे से पहले शास्त्री ने शमी के संन्यास पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को इस तरह विदाई लेते देखना दुखद है। शास्त्री ने कहा, 'यह दुखद है कि जिस खिलाड़ी ने देश के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उसे इस तरह जाना पड़ रहा है। मुझे निश्चित रूप से लगता था कि उनमें अभी 30-40 विकेट लेने की क्षमता थी। उन्हें पिछले 12 महीनों में खेलना चाहिए था और शायद टेस्ट गेंदबाज के तौर पर टीम में जगह मिलनी चाहिए थी।'

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जिम में फिट होने का क्या फायदा, अगर 10-12 ओवर नहीं डाल सकते?

शास्त्री ने खिलाड़ियों की फिटनेस परखने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि जिम में फिटनेस साबित करने से ज्यादा जरूरी मैदान पर मैच की परिस्थितियों में गेंदबाजी करने की क्षमता है। उन्होंने शमी को एक ऐसा गेंदबाज बताया, जो लगातार लंबे स्पेल डालने में सक्षम है। शास्त्री ने कहा, 'अगर आप मैच में 10 या 12 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते तो जिम में फिट होने का क्या फायदा है? आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार गेंदबाजी कर सकता है। इसलिए मैं थोड़ा निराश हूं कि उसे एक और मौका नहीं मिला।'

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बंगाल के लिए लगातार गेंदबाजी कर रहे थे शमी

शमी की फिटनेस को लेकर उठने वाले सवालों पर भी शास्त्री ने असहमति जताई। उन्होंने बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में शमी के प्रदर्शन का हवाला दिया। शास्त्री के मुताबिक, तेज गेंदबाज लगातार मैच खेल रहे थे और एक मैच में 15 से 20 ओवर तक गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'मैंने उनकी फिटनेस को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन वह बंगाल के लिए हर मैच खेल रहे थे। वह 15-20 ओवर गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिटनेस साबित करने के लिए एक खिलाड़ी और क्या करे?'



शास्त्री ने आगे कहा कि अगर शमी अच्छी फॉर्म में रहते हैं और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो किसी वरिष्ठ गेंदबाज के चोटिल होने की स्थिति में टीम को उनके अनुभव की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा, 'अगर आपका कोई अनुभवी गेंदबाज अचानक चोटिल हो जाता है तो आप अनुभव की तलाश करेंगे। लेकिन आपके पास शमी जैसा खिलाड़ी मौजूद है।'