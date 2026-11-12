अर्शदीप को छोड़ हार्दिक को क्यों चुना?: नेस वाडियो ने बताई ट्रेड की पूरी कहानी; बताया- टीम को क्या फायदा होगा

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आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए बड़े ट्रेड के बाद हार्दिक पांड्या को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने भारतीय ऑलराउंडर को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड किया है, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई की टीम में चले गए हैं। इस बड़े सौदे के बाद पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने हार्दिक के भविष्य, उनकी कप्तानी, फिटनेस और अर्शदीप को छोड़ने के फैसले पर खुलकर बात की है। उन्होंने भरोसा जताया कि पंजाब में हार्दिक का एक अलग रूप देखने को मिलेगा और फ्रेंचाइजी के साथ उनका जुड़ाव लंबे समय के लिए होगा। विज्ञापन



पीटीआई से बातचीत में वाडिया ने कहा कि पंजाब किंग्स को अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के लिए हार्दिक जैसे अनुभवी और बड़े खिलाड़ी की जरूरत थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हार्दिक को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और हार्दिक टीम के लिए मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह उपयोगी साबित होंगे। विज्ञापन

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'अलग और अनुभवी हार्दिक पांड्या नजर आएंगे'

नेस वाडिया ने हार्दिक के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों पक्ष लंबे समय के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से लंबे समय के लिए जुड़े हैं और हार्दिक भी ऐसा ही चाहते हैं। मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वह पूरी तरह तैयार हैं। मुझे लगता है कि आपको एक अलग हार्दिक पांड्या देखने को मिलेंगे। वह पहले से ज्यादा अनुभवी हार्दिक होंगे, जो अपनी क्षमता दिखाएंगे।'



वाडिया ने आगे कहा, 'वह अपना अनुभव और समझ हमारे साथ साझा करने के लिए काफी उत्सुक हैं। इससे हमारी टीम का मुख्य समूह मजबूत होगा। मैदान पर वह श्रेयस के लिए और मैदान के बाहर रिकी (मुख्य कोच रिकी पोंटिंग) और बाकी सदस्यों के लिए बड़े सहयोगी साबित होंगे।' उन्होंने कहा कि हार्दिक सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा ब्रांड भी हैं। उनके आने से फ्रेंचाइजी को क्रिकेट और व्यावसायिक, दोनों स्तर पर फायदा होगा। वाडिया के मुताबिक, हार्दिक के प्रशंसकों की संख्या काफी बड़ी है और उनका अनुभव टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।

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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने में नहीं होगी परेशानी

हार्दिक पांड्या आईपीएल में गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में चैंपियन बना चुके हैं। वहीं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या पूर्व कप्तान हार्दिक के लिए श्रेयस के नेतृत्व में खेलना सहज होगा?



इस पर वाडिया ने कहा, 'श्रेयस और हार्दिक के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। रिकी पोंटिंग पहले भी हार्दिक के साथ काम कर चुके हैं। यह सभी के लिए फायदे का सौदा है। हमें लगा कि भविष्य को देखते हुए टीम में कुछ सुधार करने की जरूरत है। हार्दिक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई ट्रॉफियां जीती हैं। उनके पास पांच आईपीएल ट्रॉफियां और तीन-चार आईसीसी ट्रॉफियां हैं।'

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हार्दिक की चोट पर भी हुई चर्चा

हार्दिक पांड्या का करियर चोटों से प्रभावित रहा है। हाल के समय में भी वह कुछ छोटी-मोटी चोटों से उबर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब किंग्स ने उनकी फिटनेस पर विचार किया था या नहीं, इस सवाल पर वाडिया ने कहा कि टीम ने सभी पहलुओं का आकलन किया था। उन्होंने कहा, 'बेशक, इस पर चर्चा हुई थी। हमने फायदे और नुकसान दोनों का आकलन किया। लेकिन हार्दिक योद्धा हैं। वह खुद को साबित कर चुके विश्वस्तरीय क्रिकेटर हैं और टीम के लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि आगे वह चोटों से मुक्त रहेंगे।'

अर्शदीप को छोड़ना आसान नहीं था, वापसी का रास्ता खुला

हार्दिक को टीम में लाने के लिए पंजाब किंग्स को अपने प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को छोड़ना पड़ा। अर्शदीप पिछले आठ वर्षों से फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे। वाडिया ने स्वीकार किया कि उनके जैसे खिलाड़ी को टीम से विदा करना भावनात्मक रूप से मुश्किल था। उन्होंने कहा, 'अर्शदीप आठ साल से हमारे साथ थे। उन्हें जाने देना आसान फैसला नहीं था। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि यह भावनात्मक रूप से काफी कठिन था। हालांकि, हार्दिक अपने साथ अब तक की उपलब्धियां लेकर आए हैं और उन्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है।'



वाडिया ने अर्शदीप की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से अर्शदीप पर बहुत गर्व है। फ्रेंचाइजी को उन पर गर्व है और भारत को भी उन पर गर्व है। उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है। उन्हें विदाई देना मुश्किल था। हालांकि, भविष्य में उनकी वापसी हो सकती है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।'