सैंडपेपर विवाद: उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर कल जवाब देंगे कमिंस; उससे पहले पत्नी से क्यों भिड़े? वीडियो वायरल

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ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह अपनी पत्नी बेकी के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों के बीच बहस होने की चर्चा है। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब कमिंस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की किताब में बॉल टैंपरिंग विवाद को लेकर किए गए दावों पर जवाब देने वाले हैं। विज्ञापन



द ऑस्ट्रेलियन की ओर से बुधवार को प्रकाशित वीडियो फुटेज के मुताबिक, कमिंस और उनकी पत्नी बेकी को पास की एक प्रॉपर्टी में जाने से पहले बातचीत करते देखा गया। टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने कमिंस इस दौरान शांत नजर आए, जबकि उनकी पत्नी के हावभाव कुछ नाराजगी वाले दिखे। हालांकि, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। विज्ञापन



Another Divorce loading in Cricket! Par Cummins wife Becky Boston spotted making an angry conversation with him. Here is the reason 👇 >Former Australian cricketer Usman Khawaja has reignited the 2018 Sandpaper-gate controversy in his new autobiography Sabr. >Khawaja alleged that the entire Australian dressing room knew about the ball-tampering plan during the 2018 South Africa tour. >Pat Cummins is facing renewed questions about what he knew at the time. >Shortly afterwards, footage emerged of Cummins and Becky having an animated conversation outside their Sydney home https://t.co/0J63UxExp5 — Chota Don (@choga_don) November 12, 2026 विज्ञापन विज्ञापन



Sandpaper Crisis! Pat Cummins and his wife Becky look so animated. Something is not good in between them. #patcummins #CricketNews https://t.co/naj4yPz179 — Nadir Emaan (@NadirEmaanz) November 12, 2026 द ऑस्ट्रेलियन की ओर से बुधवार को प्रकाशित वीडियो फुटेज के मुताबिक, कमिंस और उनकी पत्नी बेकी को पास की एक प्रॉपर्टी में जाने से पहले बातचीत करते देखा गया। टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने कमिंस इस दौरान शांत नजर आए, जबकि उनकी पत्नी के हावभाव कुछ नाराजगी वाले दिखे। हालांकि, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

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ख्वाजा के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कमिंस

कमिंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की है कि वह उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने लिखा, 'मैं कल सुबह क्रिकेट सेंट्रल में ट्रेनिंग कर रहा हूं, इससे पहले कि ब्लूज शील्ड मैच खेलें। इस सप्ताह की घटनाओं के बारे में सुबह 9:30 बजे किसी भी और सभी मीडिया से बात करके खुशी होगी। मैंने उस्मान के आरोपों की लंबी सूची और पूरे विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ समय लिया है, ताकि मैं ठीक से जवाब दे सकूं।' उन्होंने आगे लिखा, 'इसके बाद कृपया रुकें और ब्लूज को सपोर्ट करें। मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) से डिटेल्स भेजने के लिए कहूंगा।'