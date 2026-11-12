भारत के खिलाफ वनडे सीरीज: चौथे-पांचवें मैच के लिए न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव, इस बॉलर को पहली बार मिला मौका

जोश क्लार्कसन की भी टीम में वापसी

न्यूजीलैंड ने जोश क्लार्कसन को भी टीम में वापस बुलाया है। वह अब तक छह वनडे मुकाबलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला इस साल अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी वनडे में खेला था। वाल्टर ने टीम में हुए बदलावों को लेकर कहा, 'इस सीरीज के दौरान टीम में कुछ बदलाव हुए हैं। ऐसे में हम खुशकिस्मत हैं कि ब्रेट और जोश को टीम में शामिल कर सकते हैं।'



न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव

आखिरी दो वनडे के लिए न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया गया है। मिच रेनविक और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कोरी माइल्स, रॉब वाल्टर और मार्टिन गप्टिल के साथ टीम से जुड़ेंगे। वहीं, न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम, बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच क्रिस डोनाल्डसन टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन लौट गए हैं।