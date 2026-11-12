21 छक्के...7 चौके...202 रन...!: न्यूजीलैंड के बेवोन जैकब्स ने मचाया कोहराम, टूटने से बचा कौन सा विश्व रिकॉर्ड?

12 नवंबर (गुरुवार) को ऑकलैंड के ईडन पार्क आउट ओवल में खेले गए मुकाबले में बेवोन जैकब्स चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने पहले अपना पहला लिस्ट-ए शतक पूरा किया और फिर उसे दोहरे शतक में तब्दील कर दिया। 21 छक्कों की मदद से उन्होंने न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज की ओर से एक लिस्ट-ए पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स ने घरेलू क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है। भारत के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में खेलने वाले जैकब्स ने फोर्ड ट्रॉफी में ऑकलैंड की ओर से ओटागो के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने 137 गेंदों पर 202 रन बनाए। उनकी इस पारी में 21 छक्के और सात चौके शामिल रहे। इस दौरान वह लिस्ट-ए क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने से महज दो छक्के दूर रह गए।

विश्व रिकॉर्ड तोड़ने से दो छक्के दूर रह गए जैकब्स

बेवोन जैकब्स लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के विश्व रिकॉर्ड से भी सिर्फ दो छक्के पीछे रह गए। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के नाम है। उन्होंने 2018 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए क्वींसलैंड के खिलाफ 257 रन की पारी में 23 छक्के लगाए थे। जैकब्स अब लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले जेमी हाउ ने 2012, मार्टिन गुप्टिल ने 2015 और चैड बोवेस ने 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी।



इस उपलब्धि के साथ बेवोन जैकब्स ने लिस्ट-ए की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में गेरी स्नाइमन और इयोन मॉर्गन को पीछे छोड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने लिस्ट-ए की एक पारी में 17-17 छक्के लगाए थे। जैकब्स का यह फोर्ड ट्रॉफी में तीसरा दोहरा शतक था। उनसे पहले जेमी हाउ (222 रन) और चैड बोवेस (205 रन) यह उपलब्धि हासिल कर चुके थे। वहीं, न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज का यह लिस्ट-ए क्रिकेट में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इस सूची में मार्टिन गुप्टिल 237* रन और अमेलिया केर 232* रन के साथ पहले दो स्थानों पर हैं।

