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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Sanju Samson, Rishabh Pant to Hardik Pandya Arshdeep Singh: 7 Biggest Player Trades in IPL History

आईपीएल: हार्दिक-अर्शदीप से पहले भी हुए बड़े ट्रेड, सैमसन-ग्रीन समेत कौन से सात खिलाड़ी टीम बदलकर हुए मालामाल?

Thu, 12 Nov 2026 11:16 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 12 Nov 2026 11:16 AM IST
सार

आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के 18-18 करोड़ रुपये के ट्रेड ने सुर्खियां बटोरी हैं। संजू सैमसन, कैमरन ग्रीन, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी आईपीएल इतिहास के बड़े ट्रेड का हिस्सा रहे हैं। जानें इन सात खिलाड़ियों की ट्रेड वैल्यू और उनकी पुरानी व नई टीमों के बारे में।

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Sanju Samson, Rishabh Pant to Hardik Pandya Arshdeep Singh: 7 Biggest Player Trades in IPL History
आईपीएल के सबसे बड़े ट्रेड - फोटो : ANI

आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का बड़ा ट्रेड चर्चा में है। इस सौदे के तहत भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में जाएंगे, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पंजाब से मुंबई की टीम का हिस्सा बनेंगे। दोनों खिलाड़ियों की ट्रेड वैल्यू 18-18 करोड़ रुपये बताई गई है।



हालांकि, आईपीएल के इतिहास में यह पहला बड़ा ट्रेड नहीं है। इससे पहले भी कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम छोड़कर नई फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं। आइए तस्वीरों में देखते हैं आईपीएल इतिहास के सात बड़े ट्रेड।
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Sanju Samson, Rishabh Pant to Hardik Pandya Arshdeep Singh: 7 Biggest Player Trades in IPL History
संजू सैमसन - फोटो : IPL
1. संजू सैमसन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए थे। उनका ट्रेड 18 करोड़ रुपये में हुआ था।
Sanju Samson, Rishabh Pant to Hardik Pandya Arshdeep Singh: 7 Biggest Player Trades in IPL History
हार्दिक पांड्या - फोटो : ANI
2. हार्दिक पांड्या
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में ट्रेड हुए। इस सौदे की कीमत 18 करोड़ रुपये बताई गई है।
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Sanju Samson, Rishabh Pant to Hardik Pandya Arshdeep Singh: 7 Biggest Player Trades in IPL History
अर्शदीप सिंह - फोटो : IANS
3. अर्शदीप सिंह
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी इसी ट्रेड का हिस्सा हैं। वह पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में जाएंगे। उनकी ट्रेड वैल्यू भी 18 करोड़ रुपये है।
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कैमरन ग्रीन - फोटो : ANI
4. कैमरन ग्रीन
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल हुए थे। उनका ट्रेड 17.5 करोड़ रुपये में हुआ था।
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