1 of 9 आईपीएल के सबसे बड़े ट्रेड - फोटो : ANI







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आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का बड़ा ट्रेड चर्चा में है। इस सौदे के तहत भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में जाएंगे, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पंजाब से मुंबई की टीम का हिस्सा बनेंगे। दोनों खिलाड़ियों की ट्रेड वैल्यू 18-18 करोड़ रुपये बताई गई है।



हालांकि, आईपीएल के इतिहास में यह पहला बड़ा ट्रेड नहीं है। इससे पहले भी कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम छोड़कर नई फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं। आइए तस्वीरों में देखते हैं आईपीएल इतिहास के सात बड़े ट्रेड।

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2 of 9 संजू सैमसन - फोटो : IPL

1. संजू सैमसन

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए थे। उनका ट्रेड 18 करोड़ रुपये में हुआ था।

3 of 9 हार्दिक पांड्या - फोटो : ANI

2. हार्दिक पांड्या

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में ट्रेड हुए। इस सौदे की कीमत 18 करोड़ रुपये बताई गई है।

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4 of 9 अर्शदीप सिंह - फोटो : IANS

3. अर्शदीप सिंह

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी इसी ट्रेड का हिस्सा हैं। वह पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में जाएंगे। उनकी ट्रेड वैल्यू भी 18 करोड़ रुपये है।

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5 of 9 कैमरन ग्रीन - फोटो : ANI