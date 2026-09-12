कौन हैं रजाउल्लाह?: डेब्यू टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से मचाई तबाही, नौ छक्के जड़कर बनाया खास रिकॉर्ड

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पाकिस्तान के युवा रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में बल्ले से सनसनी मचा दी। नौवें नंबर पर उतरे रजाउल्लाह ने सिर्फ 63 गेंदों पर 81 रन ठोके और नौ छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना दिया। आखिर कौन हैं यह युवा ऑलराउंडर? आइए, जानते हैं...

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रजाउल्लाह ने महज 63 गेंदों पर 81 रन बनाए। उनकी इस पारी में चार चौके और नौ छक्के शामिल रहे। उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 129 रन की बढ़त हासिल की। विज्ञापन

रजाउल्लाह ने महज 63 गेंदों पर 81 रन बनाए। उनकी इस पारी में चार चौके और नौ छक्के शामिल रहे। उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 129 रन की बढ़त हासिल की। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन इसका शानदार उदाहरण देखने को मिला। पाकिस्तान पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था। तभी नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युवा रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने ऐसी तूफानी पारी खेली कि उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया।

डेब्यू टेस्ट में नौ छक्के, बनाया खास रिकॉर्ड

रजाउल्लाह ने अपनी तूफानी पारी के दौरान नौ छक्के लगाए। इसके साथ ही वह टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी की बराबरी की। साउदी ने 2008 में नेपियर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर नौ छक्के लगाए थे।

रजाउल्लाह ने एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के काइल मायर्स हैं। मायर्स ने 2021 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर सात छक्के लगाए थे।

RAZAULLAH KHAN — FULL BATTING vs ENGLAND! 🇵🇰



ON HIS TEST DEBUT! 👏🏻



81 runs off 63 balls — 4 fours & 9 sixes! pic.twitter.com/1PaR6TZgxq — Rehan 56 (@imrehan56) September 11, 2026 रजाउल्लाह ने एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के काइल मायर्स हैं। मायर्स ने 2021 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर सात छक्के लगाए थे।

अब्बास के साथ मिलकर पलटा मैच

रजाउल्लाह ने 128 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने मोहम्मद अब्बास के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए 121 रन की अहम साझेदारी की। अब्बास ने भी उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने 67 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने पाकिस्तान को पारी की हार से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई।



रजाउल्लाह से पहले पाकिस्तान की पारी में शान मसूद ने शानदार 95 रन बनाए। उन्होंने 148 गेंदों का सामना किया और 12 चौके लगाए। बाबर आजम ने भी 76 रन की पारी खेली। उन्होंने 103 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं अजान अवैस ने 84 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 59 रन बनाए। हालांकि, पाकिस्तान के लिए दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रजाउल्लाह की विस्फोटक बल्लेबाजी रही।



'मैंने उस पल का आनंद लिया'

अपनी शानदार बल्लेबाजी के बाद रजाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें दर्शकों से मिली स्टैंडिंग ओवेशन काफी पसंद आई। उन्होंने कहा कि वह जिंदगी का आनंद लेना पसंद करते हैं और उस पल का भी पूरा आनंद ले रहे थे।

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