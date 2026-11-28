{"_id":"6b0a62d4c169dc8450017eb1","slug":"new-zealand-team-announced-for-test-series-against-australia-o-rourke-returns-see-full-squad-and-schedule-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज: न्यूजीलैंड की टीम का एलान, इस स्टार तेज गेंदबाज की हुई वापसी, कौन हुआ बाहर?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए सात तेज गेंदबाजों को टीम में जगह दी है। ओ'रूर्के, मैट फिशर और माइकल रे के अलावा, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमीसन और नाथन स्मिथ को भी टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट क्रिकेट के मुश्किल दौर से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालिया मल्टी-फॉर्मेट सीरीज से आराम दिए जाने के बाद ओ'रूर्के की वापसी हुई है। लाथम ने इस तेज गेंदबाज की मौजूदगी का स्वागत किया है और बताया कि वह अटैक में क्या अलग चीज लाते हैं। विज्ञापन न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के चार टेस्ट मैचों के दौरे के लिए विल ओ'रूर्के, मैट फिशर और माइकल रे की वापसी के साथ अपने तेज गेंदबाजी अटैक को मजबूत किया है। यह दौरा नौ दिसंबर से शुरू होगा। 16 सदस्यीय टीम की कमान टॉम लाथम के हाथों में सौंपी गई है।

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लाथम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक बयान में कहा, 'विल ओ'रूर्के को पहले से ही एक हाई-क्वालिटी पेस अटैक में वापस लाना वाकई रोमांचक है। वह अपनी हाइट और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के पास गेंद को तेजी से पहुंचाने की क्षमता के साथ हमारे अटैक को एक अलग आयाम देते हैं और हमारे पास मौजूद कुछ अन्य स्किलसेट को पूरा करते हैं।'



27 साल के फिशर ने अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और भारत सीरीज के दौरान तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 22 की औसत से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 60 विकेट लिए हैं और 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं।

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छह फिट छह इंच के माइकल रे ने पिछली गर्मियों में वेलिंगटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। मिचेल सेंटनर और ब्लेयर टिकनर के लिए चोट की चिंता बनी हुई है, जो क्रमशः हाथ के फ्रैक्चर और हैमस्ट्रिंग की चोट से अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखे हुए हैं। फिटनेस हासिल करने के बाद यह जोड़ी टूरिंग ग्रुप में शामिल हो सकती है। जैक फॉल्क्स और बेन सियर्स हिप फ्लेक्सर और टखने की इंजरी से अभी उबर नहीं सके हैं और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हो सके हैं।



इस दौरे पर लाथम के पास एक अहम उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट में मैदान पर उतरने के साथ ही 100 टेस्ट खेलने वाले सातवें कीवी खिलाड़ी बनेंगे। हेड कोच रॉब वाल्टर ने लाथम की लीडरशिप और टीम में उनके योगदान की तारीफ की।

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