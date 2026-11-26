{"_id":"6b07e96636403cc442075377","slug":"morne-morkel-backs-anshul-kamboj-after-criticism-says-flat-pitch-made-bowling-difficult-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कंबोज की आलोचना पर क्यों भड़के कोच मोर्कल: सिराज की प्लेइंग-11 में वापसी को लेकर क्या कहा? गुरनूर पर रखी राय","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी गेंदबाजी की रफ्तार को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे अंशुल कंबोज को भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का साथ मिला है। मोर्कल ने इस युवा तेज गेंदबाज का बचाव करते हुए कहा कि सपाट पिच पर गेंदबाजी करना आसान नहीं था। ऐसे में कंबोज की कड़ी आलोचना करने के बजाय टीम को उनका समर्थन करना चाहिए। विज्ञापन



कंबोज ने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में कुल 45 ओवर गेंदबाजी की थी। हालांकि, दूसरे और तीसरे स्पेल के दौरान उनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो गई थी। उनकी गेंदबाजी में विविधता की कमी भी नजर आई थी। अब दूसरे टेस्ट से पहले मोर्कल ने उनके प्रदर्शन का बचाव किया है। विज्ञापन

Trending Videos

'कंबोज की आलोचना करना सही नहीं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए'

दूसरे और अंतिम टेस्ट की पूर्व संध्या पर मोर्कल ने कहा कि बाहर से किसी गेंदबाज के प्रदर्शन का आकलन करना आसान नहीं होता। उन्होंने कंबोज की तारीफ करते हुए कहा, 'अंशुल ने शानदार प्रदर्शन किया। बाहर से देखकर अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देख रहे हैं और विकेटकीपर को दो मीटर लंबे गेंदबाज के लिए स्टंप के सामने खड़ा होना पड़े, तो यह चिंताजनक है।'



उन्होंने आगे कहा, 'अंशुल की आलोचना करना सही नहीं है, क्योंकि उसने हमें मैच पर नियंत्रण दिलाया। हमें उस खिलाड़ी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वह तब गेंदबाजी करता है जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं।' मोर्कल ने माना कि पिच की रफ्तार धीमी होने का असर गेंदबाजों की गति पर भी पड़ा। उन्होंने कहा, 'विकेट की गति काफी धीमी हो गई थी, जिसके कारण गेंदबाजों की रफ्तार भी कम पड़ गई। विकेट सपाट हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि उनकी गति इतनी कम हो जाए।'

विज्ञापन

नई गेंद का सही इस्तेमाल करना जरूरी: मोर्कल

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्कल ने कूकाबुरा गेंद से 16 साल तक खेलने के अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि तेज गेंदबाजों को नई गेंद का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'आपको नई गेंद का सही इस्तेमाल करना होगा। कभी-कभी आपको साहसी बनना पड़ता है।'



क्या दूसरे टेस्ट में सिराज को मिलेगा मौका?

मोहम्मद सिराज को पहले टेस्ट की प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने के बाद उनके चयन को लेकर सवाल उठे थे। इस पर मोर्कल ने कहा कि सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन का आकलन करते हुए सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर काम करना होगा।



उन्होंने कहा, 'सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कभी-कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने उनसे बातचीत में कहा कि हमें यह देखना होगा कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। टीम के चयन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।' मोर्कल ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी तेज गेंदबाज फिट और उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, 'सभी गेंदबाज फिट और उपलब्ध हैं और हम कल इस बारे में फैसला लेंगे।'

विज्ञापन