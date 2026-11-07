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भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने शानदार सफर पर विराम लगा दिया है। अपनी सटीक लाइन-लेंथ, शानदार सीम पोजिशन और घातक गेंदबाजी से उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। हालांकि, मैदान पर बेहद गंभीर नजर आने वाले शमी का ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही अंदाज रहा है। विज्ञापन



खाने के शौक से लेकर टीम के साथियों के साथ मजेदार किस्सों तक, उनके करियर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में प्रशंसक कम जानते हैं। पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में शमी से जुड़ा बिरयानी का एक ऐसा किस्सा सुनाया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। आइए जानते हैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके शमी से जुड़े चार मजेदार किस्से। विज्ञापन

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1. बिरयानी देखकर भड़क गए थे शमी, फिर मैदान पर मचाया था कहर

साल 2018 में जोहानिसबर्ग टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में थी। लंच के समय दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए करीब 100 रन की जरूरत थी और उसके आठ विकेट बाकी थे। इसी दौरान ड्रेसिंग रूम में शमी बिरयानी की बड़ी प्लेट लेकर बैठे थे। रवि शास्त्री ने शमी को इतनी बिरयानी खाते देखा तो उन्होंने गेंदबाजी कोच भरत अरुण से मजाक में कहा कि क्या शमी का विकेट लेने का पेट भर गया है?



यह बात शमी को पसंद नहीं आई। वह नाराज हो गए और अपनी बिरयानी की प्लेट हटाते हुए बोले, 'नहीं चाहिए बिरयानी!' इसके बाद शमी ने मैदान पर शानदार गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में 28 रन देकर पांच विकेट झटके। भारत ने यह मुकाबला 63 रन से जीत लिया। शमी के प्रदर्शन से खुश शास्त्री ने बाद में भरत अरुण से उनके लिए दोबारा गर्मागर्म बिरयानी लाने को कहा।

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2. शमी अहमद नहीं, मोहम्मद शमी है पूरा नाम

शमी के करियर की शुरुआत में उनके नाम को लेकर भी एक दिलचस्प उलझन रही। कई बार टीवी ग्राफिक्स और टीम शीट में उनका नाम 'शमी अहमद' लिखा जाता था। लंबे समय तक प्रशंसक भी उन्हें इसी नाम से जानते रहे। हालांकि, बाद में शमी ने खुद इस भ्रम को दूर किया। उन्होंने कहा था, 'मुझे नहीं पता कि मेरे नाम के साथ यह अहमद कहां से जुड़ गया। मेरा नाम मोहम्मद शमी है, शमी अहमद नहीं।'

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3. न्यूजीलैंड के खिलाफ सात विकेट लिए तो पुलिस ने भी लिए मजे

2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सात विकेट झटके थे। उनकी इस उपलब्धि के बाद दिल्ली और मुंबई पुलिस के बीच सोशल मीडिया पर मजेदार बातचीत देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा, 'मुंबई पुलिस, उम्मीद है कि आज रात मोहम्मद शमी को हमले के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।' इस पर मुंबई पुलिस ने भी मजेदार जवाब दिया। उसने लिखा, 'आपने अनगिनत दिल चुराने के आरोप में मामला दर्ज करना और कुछ सह-आरोपियों को शामिल करना तो छोड़ ही दिया।' शमी की गेंदबाजी को लेकर पुलिस के इस मजाक ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं।