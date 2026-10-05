ईरानी कप में जीत के बाद आकाश दीप का खुलासा: मुकेश की लय देखकर क्यों बोले- आज कातिलाना स्पेल आएगा?

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रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप में जम्मू-कश्मीर को हराकर शानदार वापसी करते हुए खिताब जीता। मुकाबले में मुकेश कुमार की गेंदबाजी ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की दूसरी पारी में 33 रन देकर छह विकेट लिए और पूरी टीम को 111 रन पर समेट दिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने मुकाबला 167 रन से अपने नाम किया। विज्ञापन



जीत के बाद आकाश दीप ने मुकेश के साथ गेंदबाजी के दौरान उनकी लय को याद किया। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से मैच प्रतिस्पर्धी हो रहा था, उस तरह का मुकाबला जीतना बहुत मजेदार था। मैं दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहा था और सुबह जब मैंने मुकेश की लय देखी तो मुझे लगा कि वह बहुत अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहा है।' आकाश ने आगे कहा, 'मुझे लगा कि आज कुछ कातिलाना स्पेल आएगा। जिस तरह गेंद उनके हाथ से निकल रही थी, मुझे पूरा भरोसा था कि वह शानदार गेंदबाजी करेंगे।' विज्ञापन

मुकेश ने बदला मैच का रुख

मुकेश कुमार के छह विकेट ने मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। मुकेश ने कहा कि रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम को हराना खास है। उन्होंने कहा, 'यह बहुत अच्छा अहसास है। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम के खिलाफ जीतना हमेशा मुश्किल मुकाबला होता है। इसलिए यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पांच विकेट लेना अलग तरह का अहसास है। मैं गेंदबाजी का आनंद ले रहा था और मुझे अंदर से भी समर्थन मिल रहा था।'

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स्मरण की 135 रन की पारी भी बनी जीत की नींव

प्लेयर ऑफ द मैच स्मरण रविचंद्रन ने दूसरी पारी में 135 रन की निर्णायक पारी खेली। उन्होंने कहा, 'ईरानी कप फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनना मेरे लिए गर्व का पल है। जब मैं बल्लेबाजी करने आया तो स्थिति आसान नहीं थी और मुझे खुशी है कि मैं टीम के लिए काम पूरा कर सका।'

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