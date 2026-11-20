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विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा है कि अंडर-19 एशिया कप में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न के तरीके में कुछ भी बुरा नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ही पहले इसकी शुरुआत की थी। उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए।

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कनेरिया ने कप्तानी पर उठाए सवाल

दानिश कनेरिया ने कहा, अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा रहा। पाकिस्तान के पास खिताब जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन टीम भारत का आखिरी विकेट नहीं ले सकी। कप्तानी भी बेहद खराब रही। आखिरी ओवर स्पिनर को नहीं देना चाहिए था। कप्तान को खिलाड़ियों का इस्तेमाल करना नहीं आया। इसमें खराब गेंदबाजी के अलावा कोचिंग टीम की भी असफलता है।



उन्होंने कहा, एक दौर था जब पाकिस्तान के गेंदबाजों का प्रभाव हुआ करता था। अंडर-19 में भी हमारी गेंदबाजी अच्छी हुआ करती थी। पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम या फिर अंडर-19 टीम, किसी में भी बेहतरीन गेंदबाज नहीं हैं। गेंदबाजी का स्तर गिर चुका है। मैंने अब पाकिस्तान के मैच देखना छोड़ दिया है। टीम में बड़ी उम्र के लड़के थे। पाकिस्तान में हर स्तर पर क्रिकेट में गिरावट आई है। इसमें सुधार के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

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भारतीय खिलाड़ियों को लेकर क्या बोले कनेरिया

फाइनल मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जश्न मनाने के तरीके पर कनेरिया ने कहा, भारत ने जीत के बाद जश्न मनाया था और जिस तरीके की चर्चा हो रही है, उसकी शुरुआत पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की थी। ऐसे में इसे खेल की तरह लेना चाहिए और पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। खिलाड़ी युवा हैं और उनमें जोश ज्यादा है। इसी वजह से यह हुआ। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी यही करते अगर टीम चैंपियन होती। भारतीय खिलाड़ियों का व्यवहार कहीं से भी गलत नहीं था। वे सभी एक सीमा के अंदर थे। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और टीम के खिलाड़ियों को बर्दाश्त करना आना चाहिए।

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भारतीय टीम पर कनेरिया ने कहा, भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी दिखे जिनमें आगे चलकर राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलने की क्षमता है। फाइनल मैच में भी जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए मैच जीता, वह शानदार था। भारतीय टीम जीतने की हकदार थी। फाइनल में पाकिस्तान की हार हमारी गेंदबाजी की विरासत पर सवाल है। एक समय था जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लेग स्पिन गायब हो गई थी। पाकिस्तान के महान स्पिनर अब्दुल कादिर फिर से लेग स्पिन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लेकर आए। इसके बाद शेन वॉर्न आए। फिर ऑफ स्पिन का दौर आया। भारत की तरफ से कई खिलाड़ी आए। पाकिस्तान से सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद आए। श्रीलंका से मुरलीधरन आए। फिर मैं आया। हमारा एक ट्रेंड था। तेज गेंदबाजी हमेशा हमारी अच्छी थी। हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनूस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ थे। अभी गेंदबाजी में क्वालिटी नहीं है।



कनेरिया ने कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट से ज्यादा किसी और चीज पर फोकस है। हम लंबे समय तक खेलने वाले क्रिकेटर नहीं बना रहे। इसकी वजह घरेलू क्रिकेट को तवज्जो न देना है और इसी कारण पाकिस्तान में क्रिकेट की हालत लगातार खराब हो रही है। हमारे समय के सभी अंडर-19 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेले। मौजूदा टीम में क्वालिटी नहीं है। भारत में क्रिकेटरों को बनाने की अच्छी संरचना है। बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ी रहती है। भारत में परिपक्व कोच रखे जाते हैं।