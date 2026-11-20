डब्ल्यूपीएल 2027: दिल्ली कैपिटल्स ने जयवर्धने को सौंपी नई जिम्मेदारी, नियुक्ति पर क्या बोले पूर्व बल्लेबाज?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 20 Nov 2026 12:53 PM IST
सार
दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल 2027 सीजन से पहले श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर माहेला जयवर्धने को अपनी महिला टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया है। वह टीम की रणनीति, खिलाड़ियों की पहचान और कोचिंग स्टाफ के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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विस्तार
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दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 2027 सीजन से पहले श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर माहेला जयवर्धने को अपनी महिला टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इस नियुक्ति की घोषणा की। जयवर्धने अब टीम से जुड़े सभी क्रिकेटिंग मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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क्या होगी जयवर्धने की भूमिका
नई भूमिका में जयवर्धने टीम की रणनीति तैयार करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ के विकास पर काम करेंगे। उनका लक्ष्य टीम के प्रदर्शन में निरंतरता लाने और उसे खिताब का मजबूत दावेदार बनाने का होगा। महेला जयवर्धने ने इस नई जिम्मेदारी को लेकर खुशी जाहिर की।
जयवर्धने ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स की एक मजबूत पहचान है और महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर उसका विजन काफी शानदार है। डब्ल्यूपीएल टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी संभालकर मैं बेहद खुश हूं। मेरा ध्यान टीम की मौजूदा खूबियों को और मजबूत करने, प्रदर्शन में निरंतरता लाने और यह सुनिश्चित करने पर रहेगा कि हम लगातार आगे बढ़ें और खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करें। मैं इस टीम के साथ मिलकर हासिल की जाने वाली उपलब्धियों को लेकर उत्साहित हूं।
नई भूमिका में जयवर्धने टीम की रणनीति तैयार करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ के विकास पर काम करेंगे। उनका लक्ष्य टीम के प्रदर्शन में निरंतरता लाने और उसे खिताब का मजबूत दावेदार बनाने का होगा। महेला जयवर्धने ने इस नई जिम्मेदारी को लेकर खुशी जाहिर की।
जयवर्धने ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स की एक मजबूत पहचान है और महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर उसका विजन काफी शानदार है। डब्ल्यूपीएल टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी संभालकर मैं बेहद खुश हूं। मेरा ध्यान टीम की मौजूदा खूबियों को और मजबूत करने, प्रदर्शन में निरंतरता लाने और यह सुनिश्चित करने पर रहेगा कि हम लगातार आगे बढ़ें और खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करें। मैं इस टीम के साथ मिलकर हासिल की जाने वाली उपलब्धियों को लेकर उत्साहित हूं।
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दिल्ली कैपिटल्स ने मालिकों ने किया स्वागत
दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक और जीएमआर स्पोर्ट्स के चेयरमैन किरण कुमार ने जयवर्धने की नियुक्ति पर कहा, माहेला की नियुक्ति महिला टीम को अनुभव और रणनीतिक नेतृत्व का एक नया आयाम देगी। आधुनिक क्रिकेट की उनकी समझ और प्रतिस्पर्धी टीम बनाने का अनुभव दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को अगले स्तर तक ले जाने में काफी उपयोगी साबित होगा।
वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह-मालिक पार्थ जिंदल ने कहा, माहेला क्रिकेट के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक हैं। एक खिलाड़ी, कप्तान और कोच के रूप में उनका रिकॉर्ड खुद उनकी क्षमता बयां करता है। हम दिल्ली कैपिटल्स परिवार में उनका स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका अनुभव और नजरिया टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
मालूम हो कि माहेला जयवर्धने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ तीन खिताब जीत चुके हैं। कोचिंग और टीम प्रबंधन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से महिला टीम को नई मजबूती मिलेगी।
दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक और जीएमआर स्पोर्ट्स के चेयरमैन किरण कुमार ने जयवर्धने की नियुक्ति पर कहा, माहेला की नियुक्ति महिला टीम को अनुभव और रणनीतिक नेतृत्व का एक नया आयाम देगी। आधुनिक क्रिकेट की उनकी समझ और प्रतिस्पर्धी टीम बनाने का अनुभव दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम को अगले स्तर तक ले जाने में काफी उपयोगी साबित होगा।
वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह-मालिक पार्थ जिंदल ने कहा, माहेला क्रिकेट के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक हैं। एक खिलाड़ी, कप्तान और कोच के रूप में उनका रिकॉर्ड खुद उनकी क्षमता बयां करता है। हम दिल्ली कैपिटल्स परिवार में उनका स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका अनुभव और नजरिया टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
मालूम हो कि माहेला जयवर्धने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ तीन खिताब जीत चुके हैं। कोचिंग और टीम प्रबंधन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से महिला टीम को नई मजबूती मिलेगी।