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विज्ञापन दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 2027 सीजन से पहले श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर माहेला जयवर्धने को अपनी महिला टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इस नियुक्ति की घोषणा की। जयवर्धने अब टीम से जुड़े सभी क्रिकेटिंग मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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क्या होगी जयवर्धने की भूमिका

नई भूमिका में जयवर्धने टीम की रणनीति तैयार करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ के विकास पर काम करेंगे। उनका लक्ष्य टीम के प्रदर्शन में निरंतरता लाने और उसे खिताब का मजबूत दावेदार बनाने का होगा। महेला जयवर्धने ने इस नई जिम्मेदारी को लेकर खुशी जाहिर की।



जयवर्धने ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स की एक मजबूत पहचान है और महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर उसका विजन काफी शानदार है। डब्ल्यूपीएल टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी संभालकर मैं बेहद खुश हूं। मेरा ध्यान टीम की मौजूदा खूबियों को और मजबूत करने, प्रदर्शन में निरंतरता लाने और यह सुनिश्चित करने पर रहेगा कि हम लगातार आगे बढ़ें और खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करें। मैं इस टीम के साथ मिलकर हासिल की जाने वाली उपलब्धियों को लेकर उत्साहित हूं।

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