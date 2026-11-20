{"_id":"6b002ae9057b458aed077d03","slug":"ipl-2027-punjab-kings-head-coach-ricky-ponting-on-hardik-pandya-inclusion-team-combination-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: हार्दिक पांड्या के शामिल होने पर क्या बोले पंजाब के कोच पोंटिंग? स्क्वॉड को बताया संतुलित","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग का मानना है कि हार्दिक पांड्या के टीम में शामिल होने से आईपीएल 2027 के लिए उनका स्क्वॉड काफी संतुलित हो गया है। पोंटिंग के मुताबिक टीम में अब स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों तरह के ऑलराउंडरों की भरमार है, जिससे पंजाब किंग्स को हर विभाग में मजबूती मिलेगी। हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस से ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है। इस सौदे में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस के पास गए हैं। पंजाब ने हार्दिक को 18 करोड़ रुपये में टीम का हिस्सा बनाया है।

Trending Videos

पंजाब ने अधिक खिलाड़ियों को क्यों किया रिटेन?

पोंटिंग ने कहा, 'मैं अगले साल होने वाली मेगा नीलामी से पहले इस तीन साल के चक्र में अपनी टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को साथ बनाए रखने के लिए काफी सचेत रहा हूं। इसी वजह से हमने आईपीएल 2027 से पहले छह खिलाड़ियों को रिलीज करने और 19 खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला किया है।'



हार्दिक के टीम में आने से ऑलराउंडरों के मजबूत समूह पर बात करते हुए पोंटिंग ने कहा, हमने ट्रेड के जरिए हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल किया है और अर्शदीप सिंह को दूसरी टीम में भेजा है। हमारे पास अब बेहद संतुलित टीम है। हमारी टीम में कितने ऑलराउंडर हैं, इसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। हार्दिक के साथ मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह और कूपर कोनोली जैसे खिलाड़ी भी टीम में हैं। हमारे पास कई बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद हैं। यह टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। स्पिन गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडरों से लेकर तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडरों तक, हमने सभी विभागों को कवर किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन