दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का एलान: जेमिमा रोड्रिग्स की वापसी, अमनजोत कौर को भी मिला मौका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जेमिमा रोड्रिग्स को द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगी थी। इसके कारण वह महिला एशिया कप, एशियन गेम्स में भारत के गोल्ड मेडल जीतने और जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू व्हाइट बॉल सीरीज में नहीं खेल सकी थीं। उन्होंने दो नवंबर को सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी के जरिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ नाबाद 29 रन बनाए। इसके बाद दिल्ली के खिलाफ 58 रन की पारी खेली। वहीं, पुदुचेरी के खिलाफ 47 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाकर अपनी शानदार फॉर्म का संकेत दिया।दूसरी ओर, अमनजोत कौर पीठ की चोट के कारण इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद से मैदान से बाहर थीं। उन्होंने सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में पंजाब की ओर से वापसी की और अब भारतीय टी20 टीम में जगह बनाने में सफल रही हैं। जेमिमा और अमनजोत की वापसी के चलते मिन्नू मणि और जिंतिमणि कलिता को टी20 टीम से बाहर किया गया है। हालांकि, जिंतिमणि को टेस्ट और वनडे टीम में जगह मिली है।दक्षिण अफ्रीका दौरे पर स्मृति मंधाना टेस्ट क्रिकेट में पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करती नजर आएंगी। वह तीनों फॉर्मेट में टीम की कमान संभालेंगी। दीप्ति शर्मा को एकमात्र टेस्ट के लिए उपकप्तान बनाया गया है। टेस्ट टीम से उमा छेत्री को बाहर रखा गया है, जबकि जिंतिमणि कलिता को मौका मिला है। बाकी टीम में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं।