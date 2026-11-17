{"_id":"6afc008726c9e89e0b05e88a","slug":"ipl-2027-will-ms-dhoni-be-retained-or-released-by-csk-awaiting-the-list-all-you-need-to-know-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: धोनी होंगे रिटेन या सीएसके करेगी रिलीज? पूर्व कप्तान के भविष्य पर मिलेगा संकेत; लिस्ट का इंतजार","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईपीएल के अगले सीजन के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है। लीग की सभी 10 फ्रेंचाइजियों को आज शाम तक आईपीएल 2027 के लिए अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी करनी है। यह दिन सीएसके और टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेहद अहम है। आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी और किन खिलाड़ियों को रिलीज करेंगी। इस पर क्रिकेट विश्लेषकों और फैंस की नजर बनी है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी सीएसके की रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची पर है। इसकी वजह एमएस धोनी हैं।

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इस सीजन नहीं खेल पाए थे धोनी

सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आईपीएल 2026 में चोट की वजह से एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। धोनी ने आईपीएल के अगले सीजन में खेलने या न खेलने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीएसके की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान धोनी के खेलने या न खेलने पर नहीं आया है। धोनी 45 साल के हो चुके हैं और अगले साल सात जुलाई को 46 साल के हो जाएंगे।

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आईपीएल करियर को लेकर मिलेंगे संकेत

क्रिकेट साल दर साल तेज होती जा रही है और आईपीएल का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगले आईपीएल तक लगभग 46 वर्ष के होने वाले धोनी क्या खेलने के लिए तैयार हैं? क्या वे खेलना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल सका था, लेकिन सीएसके की रिटेंशन लिस्ट से मिल जाएगा। मंगलवार को सीएसके की रिटेंशन लिस्ट में अगर धोनी का नाम होता है, तो उनके अगले सीजन में खेलने की संभावना बरकरार रहेगी। अगर नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद धोनी के आईपीएल का यादगार सफर भी समाप्त हो सकता है। इसलिए धोनी की वजह से सभी 10 फ्रेंचाइजियों की रिटेंशन लिस्ट में सबसे ज्यादा इंतजार सीएसके की रिटेंशन लिस्ट का है।

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