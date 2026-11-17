{"_id":"6afbef4f3726bf7925030421","slug":"can-yashasvi-jaiswal-be-traded-after-ipl-retention-list-rules-trading-window-hardik-pandya-example-explainer-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल: क्या रिटेन होने के बाद भी दूसरी टीम में जा सकते हैं यशस्वी, पहले कभी ऐसा हुआ? उदाहरण के साथ समझें नियम","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों को 17 नवंबर तक अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी करनी है। ऐसे में कुछ ट्रेड को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। खास तौर पर राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कोलकाता नाइटराइडर्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स जैसी फ्रेंचाइजियां उन्हें अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर राजस्थान रॉयल्स ने जायसवाल को अपनी रिटेंशन लिस्ट में शामिल कर लिया तो क्या इसके बाद भी उनकी टीम बदल सकती है? क्या रिटेंशन की समयसीमा खत्म होने के बाद फ्रेंचाइजियों के बीच खिलाड़ियों का सौदा हो सकता है? विज्ञापन



इसका जवाब है- हां। आईपीएल में रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद भी खिलाड़ियों के ट्रेड का रास्ता खुला रहता है। हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के सौदे इसके उदाहरण हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और समयसीमाएं निर्धारित हैं। आइए समझते हैं कि ट्रेड का पूरा गणित क्या है, रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों में क्या अंतर है और राजस्थान के पास जायसवाल को लेकर कौन से विकल्प मौजूद रहेंगे। विज्ञापन

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क्या रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद भी हो सकता है ट्रेड?

हां, रिटेंशन और रिलीज की सूची जमा करने की समयसीमा समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ियों की अदला-बदली का रास्ता भी बंद हो गया। आईपीएल में नीलामी से पहले ट्रेडिंग विंडो खुली रहती है, जो नीलामी से सात दिन पहले बंद होती है। आईपीएल 2027 के लिए फ्रेंचाइजियों को 17 नवंबर तक अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट सौंपनी है। वहीं, मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होना है।



ऐसे में मौजूदा ट्रेडिंग विंडो नौ दिसंबर तक खुली रहने का कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद भी टीमों के पास खिलाड़ियों का सौदा करने के लिए करीब तीन सप्ताह का समय रहेगा।हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण शर्त है। नीलामी से पहले ट्रेडिंग विंडो में फ्रेंचाइजियां अपने अनुबंधित खिलाड़ियों का ही सौदा कर सकती हैं। यानी जिस खिलाड़ी को टीम ने रिलीज कर दिया, वह नीलामी पूल में चला जाएगा। उसके बाद पुरानी फ्रेंचाइजी उसे सीधे किसी दूसरी टीम को ट्रेड नहीं कर सकती।

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यशस्वी जायसवाल के मामले में क्या है पूरा गणित?

इस नियम को राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल के उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर राजस्थान उन्हें रिटेन करती है तो फ्रेंचाइजी के पास नौ दिसंबर तक उन्हें ट्रेड करने का विकल्प रहेगा। इसके लिए उसे किसी दूसरी टीम के साथ सौदे पर सहमति बनानी होगी। संबंधित खिलाड़ी की सहमति और बीसीसीआई की निर्धारित प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।



दूसरी ओर, अगर राजस्थान जायसवाल को रिलीज कर देती है तो वह नीलामी पूल में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी फ्रेंचाइजी उन्हें हासिल करने के लिए नीलामी में बोली लगा सकती है। राजस्थान सीधे किसी टीम से उनके बदले खिलाड़ी या रकम नहीं ले सकेगी। यही वजह है कि अगर राजस्थान जायसवाल के बदले किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से खिलाड़ी या आर्थिक लाभ हासिल करना चाहती है तो उन्हें रिलीज करने के बजाय रिटेन करना उसके लिए जरूरी होगा।

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ट्रेड कितने तरह से होता है? समझिए ऑल-कैश डील और प्लेयर स्वैप

आईपीएल में खिलाड़ियों की अदला-बदली मुख्य रूप से दो तरीकों से होती है। फ्रेंचाइजियां अपनी जरूरत और आपसी सहमति के आधार पर इनमें से किसी भी तरीके को चुन सकती हैं।



1. ऑल-कैश डील

इसमें एक फ्रेंचाइजी दूसरी टीम के खिलाड़ी को पैसे देकर अपने साथ जोड़ती है। इसके बदले उसे अपनी टीम का कोई दूसरा खिलाड़ी देना जरूरी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को इसी तरह अपने साथ जोड़ा था।2. प्लेयर-टू-प्लेयर ट्रेड

इसमें दो फ्रेंचाइजियां अपने खिलाड़ियों की अदला-बदली करती हैं। मसलन, एक टीम अपने तेज गेंदबाज के बदले दूसरी टीम का बल्लेबाज हासिल कर सकती है। दोनों फ्रेंचाइजियां आपसी सहमति से खिलाड़ियों की अनुबंध राशि में भी बदलाव कर सकती हैं।



ट्रेड का पर्स पर क्या असर पड़ता है?

ट्रेड में शामिल खिलाड़ियों की अनुबंध राशि का हिसाब टीमों के उपलब्ध बजट में समायोजित होता है। किसी खिलाड़ी को हासिल करने वाली फ्रेंचाइजी को उसके अनुबंध की निर्धारित राशि का हिसाब रखना पड़ता है। वहीं, खिलाड़ी को छोड़ने वाली टीम को उसके अनुबंध से जुड़ी राशि के अनुसार बजट में राहत मिलती है। इसलिए ट्रेड सिर्फ खिलाड़ियों की अदला-बदली नहीं है, बल्कि फ्रेंचाइजियों के लिए अपने उपलब्ध बजट और टीम संयोजन को बेहतर बनाने का भी तरीका है।

हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन के ट्रेड ने बदला था खेल

रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद ट्रेड होने का सबसे चर्चित उदाहरण आईपीएल 2024 से पहले देखने को मिला था। 26 नवंबर 2023 को फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी की थी। इसके अगले दिन हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन के ट्रेड आधिकारिक हुए थे।



हार्दिक पांड्या: गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस

गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने ऑल-कैश डील के तहत अपने साथ जोड़ा। हार्दिक ने गुजरात के साथ दो सीजन बिताए थे। उनकी कप्तानी में टीम ने 2022 में खिताब जीता और 2023 में फाइनल तक पहुंची थी।



कैमरन ग्रीन: मुंबई इंडियंस से आरसीबी

हार्दिक के मुंबई में आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू के साथ ट्रेड किया गया। ग्रीन को तब मुंबई ने ऑक्शन में 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह भी ऑल-कैश डील थी। इन दोनों सौदों से स्पष्ट हो गया था कि रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद भी फ्रेंचाइजियां बड़े खिलाड़ियों को लेकर फैसले कर सकती हैं।

ट्रेडिंग विंडो कब तक खुली रहेगी? आईपीएल में खिलाड़ियों के ट्रेड के लिए दो अलग-अलग विंडो होती हैं। ट्रेडिंग विंडो नियम पहली विंडो सीजन समाप्त होने के लगभग एक महीने बाद शुरू होकर नीलामी से सात दिन पहले तक दूसरी विंडो नीलामी के बाद दोबारा खुलती है और अगले सीजन के शुरू होने से 30 दिन पहले तक चलती है आईपीएल 2027 के लिए पहली ट्रेडिंग विंडो नौ दिसंबर को बंद होगी। 16 दिसंबर को गोवा में मिनी ऑक्शन होगा और 17 दिसंबर से दूसरी ट्रेडिंग विंडो खुलने का कार्यक्रम है। यह अगले सीजन के शुरू होने से 30 दिन पहले तक जारी रहेगी। इसका मतलब है कि ऑक्शन के बाद भी फ्रेंचाइजियों को अपने पहले से अनुबंधित खिलाड़ियों को ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी को उसी सीजन में दोबारा ट्रेड करने की सामान्य अनुमति नहीं होती।

किसी खिलाड़ी का ट्रेड कैसे फाइनल होता है?

दो फ्रेंचाइजियों के बीच सहमति बनना ही ट्रेड पूरा होने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बीसीसीआई की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

सबसे पहले खिलाड़ी को खरीदने की इच्छुक फ्रेंचाइजी बीसीसीआई के पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जमा करती है।

इसके बाद खिलाड़ी की मौजूदा फ्रेंचाइजी को प्रस्ताव की जानकारी दी जाती है। उसके पास जवाब देने के लिए 48 घंटे होते हैं।

मौजूदा फ्रेंचाइजी की सहमति मिलने के बाद खिलाड़ी की अनुमति भी जरूरी होती है।

इसके बाद दोनों फ्रेंचाइजियां सौदे की आर्थिक शर्तें तय करती हैं और बीसीसीआई की मंजूरी के बाद ट्रेड आधिकारिक होता है।

यानी कोई भी फ्रेंचाइजी अपनी मर्जी से किसी खिलाड़ी को दूसरी टीम में नहीं भेज सकती। खिलाड़ी की सहमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

क्या ऑक्शन के बाद भी बदल सकती है खिलाड़ियों की टीम?

हां, ऑक्शन के बाद भी ट्रेडिंग विंडो दोबारा खुलती है। आईपीएल 2027 के लिए यह 17 दिसंबर से शुरू होगी। इस दौरान फ्रेंचाइजियां अपने पहले से अनुबंधित खिलाड़ियों को लेकर सौदे कर सकती हैं। हालांकि, नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ियों को उसी सीजन में दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था का उद्देश्य टीमों को सीजन शुरू होने से पहले अपने स्क्वॉड को अंतिम रूप देने का अवसर देना है।



यशस्वी जायसवाल के भविष्य पर कब तक रहेगा सस्पेंस?

राजस्थान रॉयल्स के लिए जायसवाल का मामला सिर्फ एक खिलाड़ी को टीम में बनाए रखने का नहीं, बल्कि भविष्य की टीम तैयार करने का भी है। वह भारतीय क्रिकेट के प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में शामिल हैं और उनकी उम्र तथा प्रदर्शन उन्हें फ्रेंचाइजियों के लिए अहम बनाते हैं।