{"_id":"61dafd108abd4a67803b993d","slug":"ipl-2022-kolkata-knight-riders-trolled-ms-dhoni-with-ashes-picture-ravindra-jadeja-and-chennai-super-kings-fans-gave-a-befitting-reply","type":"story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: कोलकाता नाइटराइडर्स ने धोनी को किया ट्रोल, रविंद्र जडेजा सहित चेन्नई के फैंस ने दिया करारा जवाब","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

सार सिडनी टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने अंतिम दो ओवरों का सामना कर मैच ड्रॉ करा लिया। इस टेस्ट की एक तस्वीर शेयर के बहाने आईपीएल की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल कर दिया।

एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में रोमांचक तरीके से ड्रॉ हुआ। इंग्लैंड के आखिरी दो बल्लेबाजों स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने अंतिम दो ओवरों का सामना कर मैच ड्रॉ करा लिया। इस टेस्ट की एक तस्वीर शेयर के बहाने आईपीएल की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल कर दिया। उसके बाद स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सहित चेन्नई के फैंस कोलकाता को करारा जवाब देने में जुट गए।



दरअसल, कोलकाता ने एक फोटो कोलाज शेयर किया। इसमें ऊपर सिडनी टेस्ट की तस्वीर थी जिसमें एक बल्लेबाज को नौ फील्डर घेरे हुए हैं। वहीं, नीचे वाली तस्वीर में राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की ओर से बल्लेबाजी कर रहे धोनी के आसपास कोलकाता के पांच फील्डर हैं। 2015 में चेन्नई की टीम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2016 और 2017 में धोनी राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की ओर से खेले थे।



एशेज और धोनी के फोटो को शेयर करने के बाद कोलकाता फ्रैंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के फैंस के निशाने पर आ गई। सबसे पहले यह काम टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किया। कोलकाता ने फोटो शेयर करते हुए लिखा-जब टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन दांव आपको एक टी20 के मास्टरस्ट्रोक की याद दिलाए। इस पर जडेजा ने जवाब देते हुए लिखा- यह मास्टरस्ट्रोक नहीं है। सिर्फ दिखावा है।







कोलकाता ने धोनी की जो तस्वीर शेयर की है उसमें पीयूष चावला गेंदबाजी कर रहे हैं। दो बार कोलकाता की टीम को चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर ने 2016 में धोनी के क्रीज पर आने के बाद आक्रामक फील्डिंग लगा दी थी। माही के लिए वह सीजन ठीक नहीं रहा था। धोनी को लेग स्पिन खेलने में परेशानी होती है। उसी का फायदा गंभीर उठाना चाहते थे। कोलकाता द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर चेन्नई के फैंस को पसंद नहीं आई।







देखिए केकेआर के पोस्ट पर चेन्नई सुपरकिंग्स और धोनी के प्रशंसकों ने कैसे प्रतिक्रिया दी:

























विस्तार

That moment when a classic move in Test cricket actually reminds you of a T20 master stroke! #Ashes #KKR #AmiKKR #AUSvENG pic.twitter.com/D3XbMu83mf — KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 9, 2022

Its not a master stroke!Just a show off🤣 — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) January 9, 2022

MS Dhoni owns your Tinpot Club pic.twitter.com/Drz95ZDNbP — ` (@rahulmsd_91) January 9, 2022

KKR Admins before posting that tweet pic.twitter.com/274Yey0Pf1 — sudhanshu' (@whoshud) January 9, 2022

Hope You Remember What Your Boss Said !!! 😉 pic.twitter.com/TVN1jtC9gY — M.S Dhoni Fan Club Hyderabad ™ (@hyd_msdians) January 9, 2022

एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में रोमांचक तरीके से ड्रॉ हुआ। इंग्लैंड के आखिरी दो बल्लेबाजों स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने अंतिम दो ओवरों का सामना कर मैच ड्रॉ करा लिया। इस टेस्ट की एक तस्वीर शेयर के बहाने आईपीएल की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल कर दिया। उसके बाद स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सहित चेन्नई के फैंस कोलकाता को करारा जवाब देने में जुट गए।दरअसल, कोलकाता ने एक फोटो कोलाज शेयर किया। इसमें ऊपर सिडनी टेस्ट की तस्वीर थी जिसमें एक बल्लेबाज को नौ फील्डर घेरे हुए हैं। वहीं, नीचे वाली तस्वीर में राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की ओर से बल्लेबाजी कर रहे धोनी के आसपास कोलकाता के पांच फील्डर हैं। 2015 में चेन्नई की टीम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2016 और 2017 में धोनी राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की ओर से खेले थे।एशेज और धोनी के फोटो को शेयर करने के बाद कोलकाता फ्रैंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के फैंस के निशाने पर आ गई। सबसे पहले यह काम टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किया। कोलकाता ने फोटो शेयर करते हुए लिखा-जब टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन दांव आपको एक टी20 के मास्टरस्ट्रोक की याद दिलाए। इस पर जडेजा ने जवाब देते हुए लिखा- यह मास्टरस्ट्रोक नहीं है। सिर्फ दिखावा है।कोलकाता ने धोनी की जो तस्वीर शेयर की है उसमें पीयूष चावला गेंदबाजी कर रहे हैं। दो बार कोलकाता की टीम को चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर ने 2016 में धोनी के क्रीज पर आने के बाद आक्रामक फील्डिंग लगा दी थी। माही के लिए वह सीजन ठीक नहीं रहा था। धोनी को लेग स्पिन खेलने में परेशानी होती है। उसी का फायदा गंभीर उठाना चाहते थे। कोलकाता द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर चेन्नई के फैंस को पसंद नहीं आई।