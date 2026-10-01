भारत ने श्रीलंका को 124 रन से रौंदा

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169/7 का स्कोर बनाया। मुश्किल पिच पर इशान किशन ने नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने भी 38 रन बनाकर उपयोगी योगदान दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने दो-दो विकेट लिए और श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 45 रन पर सिमट गई। भारत ने मुकाबला 124 रन से अपने नाम कर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका का 45 रन पर ऑलआउट होना पूर्ण सदस्य टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर है। भारत की यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा रन के अंतर से 11वीं जीत भी रही।



पाकिस्तान ने बारिश वाले मैच में बांग्लादेश को हराया

दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण 13-13 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बांग्लादेश को 111/7 के स्कोर पर रोक दिया। तौहीद हृदोय ने 25 गेंदों पर 42 रन बनाकर बांग्लादेश की पारी को संभाला। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में चार विकेट खोकर 112 रन बना लिए। अब्दुल समद ने नाबाद 30 और हसन नवाज ने नाबाद 27 रन बनाए। पाकिस्तान ने छह विकेट से मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।