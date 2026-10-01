गोल्ड के लिए भारत-पाकिस्तान में जंग: किसी टूर्नामेंट के फाइनल में कौन किस पर भारी? T20 में टीम इंडिया का दबदबा
एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराया, जबकि पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को छह विकेट से शिकस्त दी। दोनों के बीच वनडे टूर्नामेंट फाइनल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है, जबकि टी20 फाइनल में भारत ने दोनों मुकाबले जीते हैं।
विस्तार
एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला तय हो गया है। पुरुष क्रिकेट के गोल्ड मेडल मैच में तीन अक्तूबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला सुबह 10 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी सुबह साढ़े नौ बजे होगा। दोनों टीमों ने गुरुवार को अपने-अपने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कटाया। भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया, जबकि पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित 13 ओवर के मुकाबले में बांग्लादेश को छह विकेट से शिकस्त दी।
भारत ने श्रीलंका को 124 रन से रौंदा
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169/7 का स्कोर बनाया। मुश्किल पिच पर इशान किशन ने नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने भी 38 रन बनाकर उपयोगी योगदान दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने दो-दो विकेट लिए और श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 45 रन पर सिमट गई। भारत ने मुकाबला 124 रन से अपने नाम कर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका का 45 रन पर ऑलआउट होना पूर्ण सदस्य टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर है। भारत की यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा रन के अंतर से 11वीं जीत भी रही।
पाकिस्तान ने बारिश वाले मैच में बांग्लादेश को हराया
दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण 13-13 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बांग्लादेश को 111/7 के स्कोर पर रोक दिया। तौहीद हृदोय ने 25 गेंदों पर 42 रन बनाकर बांग्लादेश की पारी को संभाला। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में चार विकेट खोकर 112 रन बना लिए। अब्दुल समद ने नाबाद 30 और हसन नवाज ने नाबाद 27 रन बनाए। पाकिस्तान ने छह विकेट से मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।
वनडे टूर्नामेंट फाइनल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी
भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में अब तक 11 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने तीन और पाकिस्तान ने आठ मैच जीते हैं। यानी फाइनल के इतिहास में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत से बेहतर रहा है। दोनों की पहली फाइनल भिड़ंत 1985 में मेलबर्न में हुई थी, जिसमें भारत ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने कई अहम फाइनल में भारत को हराया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी इसी सूची में शामिल है, जहां पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हराया था।
वनडे टूर्नामेंट फाइनल में भारत-पाकिस्तान
|आंकड़ा
|रिकॉर्ड
|कुल फाइनल
|11
|भारत की जीत
|3
|पाकिस्तान की जीत
|8
भारत-पाकिस्तान: वनडे टूर्नामेंट फाइनल के सभी मुकाबले
|तारीख
|मैदान
|नतीजा
|जीत का अंतर
|पहले बल्लेबाजी
|10 मार्च 1985
|मेलबर्न
|भारत जीता
|8 विकेट
|पाकिस्तान
|18 अप्रैल 1986
|शारजाह
|भारत हारा
|1 विकेट
|भारत
|25 अक्टूबर 1991
|शारजाह
|भारत हारा
|72 रन
|पाकिस्तान
|22 अप्रैल 1994
|शारजाह
|भारत हारा
|39 रन
|पाकिस्तान
|14 जनवरी 1998
|ढाका
|भारत जीता
|8 विकेट
|पाकिस्तान
|16 जनवरी 1998
|ढाका
|भारत हारा
|6 विकेट
|भारत
|18 जनवरी 1998
|ढाका
|भारत जीता
|3 विकेट
|भारत
|4 अप्रैल 1999
|बेंगलुरु
|भारत हारा
|123 रन
|पाकिस्तान
|16 अप्रैल 1999
|शारजाह
|भारत हारा
|8 विकेट
|भारत
|14 जून 2008
|मीरपुर
|भारत हारा
|25 रन
|पाकिस्तान
|18 जून 2017
|द ओवल
|भारत हारा
|180 रन
|पाकिस्तान
टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में कहानी बिल्कुल अलग है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक दो फाइनल खेले गए हैं और दोनों बार भारत ने बाजी मारी है। पहला मुकाबला 2007 के टी20 विश्व कप का फाइनल था। जोहानिसबर्ग में भारत ने पाकिस्तान को पांच रन से हराकर खिताब जीता था। इसके बाद 28 सितंबर 2025 को दुबई में हुए फाइनल में भी भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया।
टी20 टूर्नामेंट फाइनल में भारत-पाकिस्तान
|आंकड़ा
|रिकॉर्ड
|कुल फाइनल
|2
|भारत की जीत
|2
|पाकिस्तान की जीत
|0
भारत-पाकिस्तान: टी20 टूर्नामेंट फाइनल के सभी मुकाबले
|तारीख
|मैदान
|नतीजा
|जीत का अंतर
|पहले बल्लेबाजी
|24 सितंबर 2007
|जोहानिसबर्ग
|भारत जीता
|5 रन
|भारत
|28 सितंबर 2025
|दुबई
|भारत जीता
|5 विकेट
|पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 17 टी20 मुकाबले हुए हैं। मैचों की सूची में भारत ने 13 मैच जीते, पाकिस्तान ने तीन और एक मुकाबला टाई रहा है। यानी टी20 में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। अब एशियन गेम्स का फाइनल इस प्रतिद्वंद्विता में एक और अध्याय जोड़ने वाला है।
भारत-पाकिस्तान: टी20 में रिकॉर्ड
|आंकड़ा
|रिकॉर्ड
|कुल मुकाबले
|17
|भारत की जीत
|14
|पाकिस्तान की जीत
|3
भारत-पाकिस्तान के सभी टी20 मुकाबले
|तारीख
|मैदान
|नतीजा
|जीत का अंतर
|पहले बल्लेबाजी
|14 सितंबर 2007
|डरबन
|मैच टाई
|—
|पाकिस्तान
|24 सितंबर 2007
|जोहानिसबर्ग
|भारत जीता
|5 रन
|भारत
|30 सितंबर 2012
|कोलंबो
|भारत जीता
|8 विकेट
|पाकिस्तान
|25 दिसंबर 2012
|बेंगलुरु
|भारत हारा
|5 विकेट
|भारत
|28 दिसंबर 2012
|अहमदाबाद
|भारत जीता
|11 रन
|भारत
|21 मार्च 2014
|मीरपुर
|भारत जीता
|7 विकेट
|पाकिस्तान
|27 फरवरी 2016
|मीरपुर
|भारत जीता
|5 विकेट
|पाकिस्तान
|19 मार्च 2016
|ईडन गार्डन्स
|भारत जीता
|6 विकेट
|पाकिस्तान
|24 अक्टूबर 2021
|दुबई
|भारत हारा
|10 विकेट
|भारत
|28 अगस्त 2022
|दुबई
|भारत जीता
|5 विकेट
|पाकिस्तान
|4 सितंबर 2022
|दुबई
|भारत हारा
|5 विकेट
|भारत
|23 अक्टूबर 2022
|मेलबर्न
|भारत जीता
|4 विकेट
|पाकिस्तान
|9 जून 2024
|न्यूयॉर्क
|भारत जीता
|6 रन
|पाकिस्तान
|14 सितंबर 2025
|दुबई
|भारत जीता
|7 विकेट
|पाकिस्तान
|21 सितंबर 2025
|दुबई
|भारत जीता
|6 विकेट
|पाकिस्तान
|28 सितंबर 2025
|दुबई
|भारत जीता
|5 विकेट
|पाकिस्तान
|15 फरवरी 2026
|कोलंबो
|भारत जीता
|61 रन
|भारत
एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल के लिए होने वाला मुकाबला इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का एक और बड़ा अध्याय होगा। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का वनडे रिकॉर्ड कमजोर रहा है, लेकिन टी20 टूर्नामेंट फाइनल में टीम इंडिया ने अब तक दोनों मुकाबले जीते हैं। इस बार दोनों टीमों के सामने एशियाड का गोल्ड मेडल होगा और मुकाबला शनिवार, तीन अक्तूबर को खेला जाएगा।