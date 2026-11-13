भारत vs न्यूजीलैंड: शून्य पर आउट हुए रोहित-विराट, गावस्कर ने ली चुटकी; कहा- फॉलोऑन होता तो फिर बल्लेबाजी मिलती

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विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए चौथे वनडे मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसकी वजह से टीम 89 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल सके। मैट हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में तीनों को अपना शिकार बनाया। टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने चुटकी ली।

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भारत की शर्मनाक हार

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। माउंट माउंगानुई में खेले गए चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रन से हराया। 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.4 ओवर में महज 89 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी वनडे हार का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी हार 200 रन से मिली थी। यह मुकाबला 10 अगस्त 2010 को दांबुला में खेला गया था।

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गावस्कर ने क्या कहा?

भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी पर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर इस मुकाबले में फॉलोऑन का नियम लागू होता तो दर्शकों को विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी दोबारा देखने का मौका मिल जाता। उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड ने 244 रनों से जीत हासिल की है। यह बहुत बड़ी जीत है। हम लोग बैठे हुए मजाक कर रहे थे कि अगर फॉलोऑन होता तो हमें रोहित और विराट को एक बार फिर बल्लेबाजी करते हुए देखने का मौका मिल जाता। हालांकि, अभी एक मुकाबला बाकी है।'



गावस्कर ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दिया जीत का श्रेय

गावस्कर ने भारतीय बल्लेबाजों का बचाव करते हुए कहा कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने असाधारण प्रदर्शन किया। खासतौर पर मैट हेनरी की लाइन और लेंथ के साथ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता ने भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी की और बीच-बीच में बाउंसर का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं था।

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