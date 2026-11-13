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भारत का शीर्ष-क्रम ढहा: रोहित-कोहली और श्रेयस खाता खोले बिना आउट; बने कई अनचाहे रिकॉर्ड्स; 16 साल बाद हुआ ऐसा

Fri, 13 Nov 2026 12:14 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट माउंगानुई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट माउंगानुई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 13 Nov 2026 12:14 PM IST
सार

न्यूजीलैंड के 333 रन के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट कर दिया। वनडे में पांचवीं बार किसी टीम ने बिना रन बनाए शुरुआती तीन विकेट गंवाए। मुकाबले में कई अन्य रिकॉर्ड भी बने।

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IND vs NZ 4th ODI: Matt Henry Stuns India as Rohit Sharma, Virat Kohli and Shreyas Iyer Fall for Ducks Records
रोहित, कोहली और श्रेयस - फोटो : ANI

विस्तार
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न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। मैट हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में भारत के तीन बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल सके। 16 साल बाद वनडे में ऐसा मौका आया है, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ही मैच में शून्य पर आउट हुए हैं।

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हेनरी ने ट्रिपल विकेट मेडन डालकर भारतीय शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। हेनरी ने पहली गेंद पर रोहित को फिन एलन के हाथों कैच कराया। पांचवीं गेंद पर विराट कोहली को बोल्ड किया और ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तीनों बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।
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वनडे पारी की पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज
वनडे पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में अब रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। भारत की ओर से सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा तीन-तीन बार पारी की पहली गेंद पर आउट हुए हैं। वहीं, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कृष्णमाचारी श्रीकांत और मनोज प्रभाकर के साथ रोहित शर्मा भी एक-एक बार ऐसा झेल चुके हैं।

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बल्लेबाज

कितनी बार

सौरव गांगुली

3

वीरेंद्र सहवाग

3

सुनील गावस्कर

1

रवि शास्त्री

1

कृष्णमाचारी श्रीकांत

1

मनोज प्रभाकर

1

रोहित शर्मा

1
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विराट कोहली और रोहित शर्मा - फोटो : IANS

वनडे इतिहास में पांचवीं बार बिना रन के गिरे शुरुआती तीन विकेट
भारत ने इस मुकाबले में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे क्रिकेट में यह पांचवां मौका है, जब किसी टीम ने बिना कोई रन बनाए अपने शुरुआती तीन विकेट गंवा दिए। इससे पहले चार बार ऐसा हो चुका था। भारत से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस स्थिति का सामना कर चुकी हैं।
 

मुकाबला

मैदान

वर्ष

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड

एजबेस्टन

1983

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका

लाहौर

1997

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका

पीटरमैरिट्जबर्ग

2003

ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश

मीरपुर

2026

भारत बनाम न्यूजीलैंड

माउंट माउंगानुई

2026

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रोहित-कोहली - फोटो : BCCI

दूसरी बार एक ही वनडे में शून्य पर आउट हुए रोहित और विराट
रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी यह मुकाबला निराशाजनक रहा। यह दूसरी बार है, जब दोनों खिलाड़ी एक ही वनडे मैच में खाता नहीं खोल सके। इससे पहले 16 साल पहले ऐसा हुआ था। 2010 में श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में इससे पहले दोनों एक साथ खाता खोले बिना आउट हुए थे। उस मुकाबले की एक और दिलचस्प बात यह थी कि वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और सूरज रणदीव की नो-बॉल पर छक्का लगाने के बावजूद उन्हें शतक पूरा करने का मौका नहीं मिला था।

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विल यंग - फोटो : ANI

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का चौथा सबसे बड़ा स्कोर
इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 333 रन बनाए। यह वनडे में भारत के खिलाफ उसका चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में 50 ओवर से पहले ही अपने सभी विकेट गंवा दिए। भारत के खिलाफ उसका सर्वोच्च स्कोर 349/9 है, जो 1999 में राजकोट में बना था।
 

स्कोर

मैदान

वर्ष

349/9

राजकोट

1999

348/8

नागपुर

1995

337/8

इंदौर

2026

333 ऑलआउट

माउंट माउंगानुई

2026

315/7

बंगलूरू

2010

314 ऑलआउट

ऑकलैंड

2014

न्यूजीलैंड की ओर से 300 से अधिक का स्कोर बनाने के मामले में भी भारत के खिलाफ माउंट माउंगानुई की यह पारी खास है। वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अब तक पांच बार 300 से अधिक का स्कोर बनाया है। इनमें 2023 में हैदराबाद में बना 337 रन का स्कोर भी शामिल है।

वनडे में न्यूजीलैंड के 300 से अधिक के ऑलआउट स्कोर

स्कोर

विरोधी टीम

मैदान

वर्ष

337

भारत

हैदराबाद

2023

334

भारत

क्राइस्टचर्च

2009

333

भारत

माउंट माउंगानुई

2026

327

भारत

मुंबई (वानखेड़े)

2023 (विश्व कप)

320

ऑस्ट्रेलिया

वेलिंगटन

2005

314

भारत

ऑकलैंड

2014
 

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विल यंग - फोटो : BLACKCAPS
भारत के सामने न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी चुनौती
भारत ने वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा लक्ष्य 2010 में बंगलूरू में हासिल किया था। तब टीम ने 316 रन का लक्ष्य पार किया था। इस साल वडोदरा में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 301 रन का लक्ष्य भी हासिल किया था। हालांकि, न्यूजीलैंड की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड चुनौतीपूर्ण रहा है। भारत ने वहां वनडे में अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 से अधिक का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया है।

न्यूजीलैंड में वनडे में भारत का सबसे बड़ा सफल चेज 288 रन है, जो उसने 2015 विश्व कप में ऑकलैंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ हासिल किया था। इसी विश्व कप में भारत ने हैमिल्टन में आयरलैंड के खिलाफ 260 रन का लक्ष्य भी पार किया था। भारत का घर से बाहर वनडे में सबसे बड़ा सफल लक्ष्य 331 रन है। टीम ने 2016 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।
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