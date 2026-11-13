भारत का शीर्ष-क्रम ढहा: रोहित-कोहली और श्रेयस खाता खोले बिना आउट; बने कई अनचाहे रिकॉर्ड्स; 16 साल बाद हुआ ऐसा

हेनरी ने ट्रिपल विकेट मेडन डालकर भारतीय शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। हेनरी ने पहली गेंद पर रोहित को फिन एलन के हाथों कैच कराया। पांचवीं गेंद पर विराट कोहली को बोल्ड किया और ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तीनों बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।वनडे पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में अब रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। भारत की ओर से सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा तीन-तीन बार पारी की पहली गेंद पर आउट हुए हैं। वहीं, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कृष्णमाचारी श्रीकांत और मनोज प्रभाकर के साथ रोहित शर्मा भी एक-एक बार ऐसा झेल चुके हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। मैट हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में भारत के तीन बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल सके। 16 साल बाद वनडे में ऐसा मौका आया है, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ही मैच में शून्य पर आउट हुए हैं।

वनडे इतिहास में पांचवीं बार बिना रन के गिरे शुरुआती तीन विकेट भारत ने इस मुकाबले में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे क्रिकेट में यह पांचवां मौका है, जब किसी टीम ने बिना कोई रन बनाए अपने शुरुआती तीन विकेट गंवा दिए। इससे पहले चार बार ऐसा हो चुका था। भारत से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस स्थिति का सामना कर चुकी हैं।

दूसरी बार एक ही वनडे में शून्य पर आउट हुए रोहित और विराट रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी यह मुकाबला निराशाजनक रहा। यह दूसरी बार है, जब दोनों खिलाड़ी एक ही वनडे मैच में खाता नहीं खोल सके। इससे पहले 16 साल पहले ऐसा हुआ था। 2010 में श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में इससे पहले दोनों एक साथ खाता खोले बिना आउट हुए थे। उस मुकाबले की एक और दिलचस्प बात यह थी कि वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और सूरज रणदीव की नो-बॉल पर छक्का लगाने के बावजूद उन्हें शतक पूरा करने का मौका नहीं मिला था।

न्यूजीलैंड की ओर से 300 से अधिक का स्कोर बनाने के मामले में भी भारत के खिलाफ माउंट माउंगानुई की यह पारी खास है। वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अब तक पांच बार 300 से अधिक का स्कोर बनाया है। इनमें 2023 में हैदराबाद में बना 337 रन का स्कोर भी शामिल है।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का चौथा सबसे बड़ा स्कोर इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 333 रन बनाए। यह वनडे में भारत के खिलाफ उसका चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में 50 ओवर से पहले ही अपने सभी विकेट गंवा दिए। भारत के खिलाफ उसका सर्वोच्च स्कोर 349/9 है, जो 1999 में राजकोट में बना था।

भारत के सामने न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी चुनौती

भारत ने वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा लक्ष्य 2010 में बंगलूरू में हासिल किया था। तब टीम ने 316 रन का लक्ष्य पार किया था। इस साल वडोदरा में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 301 रन का लक्ष्य भी हासिल किया था। हालांकि, न्यूजीलैंड की धरती पर मेजबान टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड चुनौतीपूर्ण रहा है। भारत ने वहां वनडे में अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 से अधिक का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया है।



न्यूजीलैंड में वनडे में भारत का सबसे बड़ा सफल चेज 288 रन है, जो उसने 2015 विश्व कप में ऑकलैंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ हासिल किया था। इसी विश्व कप में भारत ने हैमिल्टन में आयरलैंड के खिलाफ 260 रन का लक्ष्य भी पार किया था। भारत का घर से बाहर वनडे में सबसे बड़ा सफल लक्ष्य 331 रन है। टीम ने 2016 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।