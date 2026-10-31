फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   India vs New Zealand Playing-11 5th T20I: Vaibhav Sooryavanshi, Kuldeep Yadav to get Chance, who will be out

भारत बनाम न्यूजीलैंड: पांचवें टी20 में वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव को मिलेगा मौका? देखें संभावित प्लेइंग-11

Sun, 01 Nov 2026 08:45 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 01 Nov 2026 08:45 AM IST
सार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। सीरीज में 3-1 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम अंतिम मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव को मौका दे सकती है। संजू सैमसन को आराम मिलने की संभावना है, जबकि श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी।

विज्ञापन
India vs New Zealand Playing-11 5th T20I: Vaibhav Sooryavanshi, Kuldeep Yadav to get Chance, who will be out
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है। हालांकि, ऑकलैंड में चौथे टी20 में मिली हार के बाद टीम प्रबंधन अंतिम एकादश में कुछ बदलाव कर सकता है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की वापसी हो सकती है, जबकि संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है। इसके अलावा कुलदीप यादव को भी मौका मिलने की उम्मीद है। भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का समापन करना चाहेगी।

विज्ञापन
Trending Videos

India vs New Zealand Playing-11 5th T20I: Vaibhav Sooryavanshi, Kuldeep Yadav to get Chance, who will be out
वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन - फोटो : ANI
वैभव की वापसी संभव, संजू को मिल सकता है आराम
भारतीय टीम प्रबंधन आमतौर पर अपने स्थापित खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखता है, लेकिन आखिरी मुकाबले में कुछ प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। सैमसन का इस सीरीज में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने चार पारियों में 67, 14, 18 और चार रन बनाए हैं। लगातार असफलताओं के बाद उन्हें एक मुकाबले से आराम देकर अपनी लय हासिल करने का मौका दिया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

India vs New Zealand Playing-11 5th T20I: Vaibhav Sooryavanshi, Kuldeep Yadav to get Chance, who will be out
श्रेयस अय्यर - फोटो : ANI
श्रेयस अय्यर के पास भी फॉर्म हासिल करने का मौका
कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में अपना पहला शतक लगाया था, लेकिन इसके बाद उनकी पिछली आठ पारियों के स्कोर 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5 और 22 रहे हैं। अय्यर आखिरी मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करना चाहेंगे। वहीं, निचले क्रम में नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछले कुछ मुकाबलों में उपयोगी योगदान दिया है।
विज्ञापन

India vs New Zealand Playing-11 5th T20I: Vaibhav Sooryavanshi, Kuldeep Yadav to get Chance, who will be out
वरुण-कुलदीप-गंभीर - फोटो : ANI
कुलदीप या वरुण को मिल सकता है मौका
भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव संभव है। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने इस सीरीज में विकेट लेने की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है, लेकिन बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा। चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार तीन मुकाबलों में केवल एक विकेट ले सके हैं। उनका इकॉनमी रेट भी 12 के आसपास रहा है।

अर्शदीप इस सीरीज में इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं, जिनका इकॉनमी रेट 10 से कम रहा है। ऐसे में कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है। इसके लिए नमन धीर को बाहर बैठना पड़ सकता है। शिवम दुबे को भी अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना है। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गेंदबाजी कराई जा सकती है।

India vs New Zealand Playing-11 5th T20I: Vaibhav Sooryavanshi, Kuldeep Yadav to get Chance, who will be out
भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 - फोटो : ANI
न्यूजीलैंड भी जीत के साथ करना चाहेगा विदाई
न्यूजीलैंड की टीम आखिरी टी20 जीतकर सीरीज का समापन करना चाहेगी। मेजबान टीम के लिए यह मुकाबला आगामी वनडे सीरीज से पहले आत्मविश्वास हासिल करने का मौका भी होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर/कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार/अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव।

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैट फिशर।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed