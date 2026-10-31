भारत बनाम न्यूजीलैंड: पांचवें टी20 में वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव को मिलेगा मौका? देखें संभावित प्लेइंग-11

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है। हालांकि, ऑकलैंड में चौथे टी20 में मिली हार के बाद टीम प्रबंधन अंतिम एकादश में कुछ बदलाव कर सकता है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की वापसी हो सकती है, जबकि संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है। इसके अलावा कुलदीप यादव को भी मौका मिलने की उम्मीद है। भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का समापन करना चाहेगी। विज्ञापन

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वैभव की वापसी संभव, संजू को मिल सकता है आराम

भारतीय टीम प्रबंधन आमतौर पर अपने स्थापित खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखता है, लेकिन आखिरी मुकाबले में कुछ प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। सैमसन का इस सीरीज में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने चार पारियों में 67, 14, 18 और चार रन बनाए हैं। लगातार असफलताओं के बाद उन्हें एक मुकाबले से आराम देकर अपनी लय हासिल करने का मौका दिया जा सकता है।

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श्रेयस अय्यर के पास भी फॉर्म हासिल करने का मौका

कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में अपना पहला शतक लगाया था, लेकिन इसके बाद उनकी पिछली आठ पारियों के स्कोर 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5 और 22 रहे हैं। अय्यर आखिरी मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करना चाहेंगे। वहीं, निचले क्रम में नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछले कुछ मुकाबलों में उपयोगी योगदान दिया है।

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कुलदीप या वरुण को मिल सकता है मौका

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव संभव है। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने इस सीरीज में विकेट लेने की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है, लेकिन बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा। चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार तीन मुकाबलों में केवल एक विकेट ले सके हैं। उनका इकॉनमी रेट भी 12 के आसपास रहा है।



अर्शदीप इस सीरीज में इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं, जिनका इकॉनमी रेट 10 से कम रहा है। ऐसे में कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है। इसके लिए नमन धीर को बाहर बैठना पड़ सकता है। शिवम दुबे को भी अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना है। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गेंदबाजी कराई जा सकती है।