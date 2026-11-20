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विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है। न्यूजीलैंड की पहली पारी के 368 रनों के जवाब में उतरी भारतीय टीम को इस जोड़ी ने ऐसी शुरुआत दिलाई, जिसका इंतजार भारतीय क्रिकेट फैंस पिछले 32 वर्षों से कर रहे थे।

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32 साल बाद सूखा खत्म, सिद्धू-मोंगिया के क्लब में एंट्री

यशस्वी और राहुल ने महज 27.5 ओवरों में पहले विकेट के लिए 130 रनों की धमाकेदार साझेदारी की। न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 32 साल बाद किसी भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की है। इससे पहले यह कारनामा साल 1994 में पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू और विकेटकीपर नयन मोंगिया ने किया था। इतना ही नहीं, नवंबर 2024 में पर्थ टेस्ट (201 रन) के बाद पिछले 17 टेस्ट और 30 पारियों में भारत की यह पहली शतकीय ओपनिंग साझेदारी है।

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यशस्वी की आतिशी पारी, शतक से चूके पर धोनी की कर ली बराबरी

न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट खेल रहे यशस्वी जायसवाल शुरू से ही आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने महज 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन ठोक दिए। यह उनके टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक रहा। हालांकि, मैट हेनरी की गेंद पर विकेटकीपर ब्लंडेल को कैच थमाकर वे अपने आठवें टेस्ट शतक से मात्र 15 रन दूर रह गए।



धोनी से जुड़ा खास संयोग: SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में यह चौथी बार है जब यशस्वी 80 से 90 के स्कोर के बीच आउट हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व कप्तान एमएस धोनी (चार बार) के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ (आठ बार) टॉप पर और सचिन तेंदुलकर (छह बार) दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट खेल रहे यशस्वी जायसवाल शुरू से ही आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने महज 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन ठोक दिए। यह उनके टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक रहा। हालांकि, मैट हेनरी की गेंद पर विकेटकीपर ब्लंडेल को कैच थमाकर वे अपने आठवें टेस्ट शतक से मात्र 15 रन दूर रह गए।

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कीपर को आगे बुलाकर मैट हेनरी ने बिछाया जाल

यशस्वी को आउट करने के लिए कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने खास रणनीति अपनाई और विकेटकीपर को स्टंप्स के पास बुलाया। 2024 के बाद से टेस्ट में कीपर को पास रखकर गेंदबाजी करते हुए हेनरी का औसत 8.09 (11 विकेट) का रहा है, जो ओली रॉबिन्सन (14 विकेट) के बाद सबसे बेहतरीन है। दूसरी ओर, ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ यशस्वी का स्ट्राइक रेट 92 का है और आज वे पहली बार इस जाल में फंसे।

केएल राहुल का 'SENA' में राज, सहवाग को छोड़ा पीछे

एक छोर से यशस्वी रन बरसा रहे थे, तो दूसरे छोर पर केएल राहुल ने दीवार बनकर कीवी गेंदबाजों को थकाया। राहुल ने 99 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक पूरा किया और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए:



पहले भारतीय ओपनर: राहुल SENA देशों के चारों देशों में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाने वाले भारत के पहले और एशिया के छठे ओपनर बन गए हैं। उनसे पहले सईद अनवर, सनथ जयसूर्या, मरवन अटापट्टू, इमरान फरहत और दिमुथ करुणारत्ने ही यह कमाल कर पाए थे। सहवाग का रिकॉर्ड ध्वस्त: SENA देशों में राहुल की यह चौथी शतकीय ओपनिंग साझेदारी है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग (3 बार) को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 15 वर्षों में भारत ने SENA देशों में सिर्फ चार बार 100+ की ओपनिंग साझेदारी की है, और चारों में केएल राहुल शामिल रहे हैं (रोहित के साथ लॉर्ड्स, मयंक के साथ सेंचुरियन, और यशस्वी के साथ पर्थ और वेलिंगटन)। गावस्कर के बाद दूसरे नंबर पर: SENA देशों में बतौर ओपनर राहुल के नाम अब 13 पचास से ज्यादा के स्कोर हो गए हैं। एशियाई ओपनर्स में अब सिर्फ महान सुनील गावस्कर (19 बार) ही उनसे आगे हैं। सर्वश्रेष्ठ औसत: SENA देशों में राहुल का बल्लेबाजी औसत अब 49.17 (836 रन) हो गया है, जो किसी भी ओपनर का सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड (48.03) को पीछे छोड़ दिया है। एक छोर से यशस्वी रन बरसा रहे थे, तो दूसरे छोर पर केएल राहुल ने दीवार बनकर कीवी गेंदबाजों को थकाया। राहुल ने 99 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक पूरा किया और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए:

10 साल बाद न्यूजीलैंड में दिखा किसी मेहमान ओपनिंग जोड़ी का ऐसा जलवा

न्यूजीलैंड की स्विंग होती गेंदों के सामने मेहमान टीम के दोनों ओपनर्स का 50 से ज्यादा रन बनाना कितना मुश्किल है, यह इस रिकॉर्ड से साफ होता है। वेलिंगटन में यशस्वी (85) और राहुल (52*) से पहले आखिरी बार ऐसा 10 साल पहले (2016 में) हैमिल्टन टेस्ट में हुआ था। तब पाकिस्तान के समी असलम (91) और अजहर अली (58) ने 369 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह कमाल किया था। हालांकि, उस मैच में पाकिस्तान की टीम 131/0 के मजबूत स्कोर के बावजूद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और 230 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय फैंस यही दुआ करेंगे कि टीम इंडिया उस इतिहास को न दोहराए।