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भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में एक अदद शतकीय ओपनिंग साझेदारी का लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने यह इंतजार खत्म कर दिया। दोनों ने पहली पारी में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इसके साथ ही भारत का 17 टेस्ट और 30 पारियों से चला आ रहा सूखा समाप्त हो गया। इससे पहले भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में शतकीय साझेदारी की थी। तब दोनों के बीच 201 रन की साझेदारी हुई थी। विज्ञापन

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17 टेस्ट और 30 पारियों बाद हुआ ऐसा

न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर समाप्त होने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना किया और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इस दौरान दोनों ने भारतीय पारी को मजबूती दी। यह नवंबर 2024 के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत की पहली शतकीय ओपनिंग साझेदारी रही। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 201 रन जोड़े थे। उसके बाद से 17 टेस्ट और 30 पारियां बीत गईं, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी शतकीय साझेदारी नहीं कर सकी थी।

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किस्मत के सहारे कैसे किया कमाल?

दरअसल, टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर्स को पारी की शुरुआत में ही छह गेंद के अंदर एक-एक जीवनदान मिला था।



राहुल को किस तरह जीवनदान मिला?

राहुल को अंपायर के गलत फैसले और न्यूजीलैंड के रिव्यू लेने में देरी के कारण जीवनदान मिला। भारतीय पारी के सातवें ओवर (चौथी गेंद पर) में मैट हेनरी की गेंद पर राहुल के खिलाफ जोरदार एल्बीडब्ल्यू अपील हुई थी। गेंद उनके पैड पर लगी थी और दो आवाजें सुनाई दी थीं। हेनरी काफी आश्वस्त थे, लेकिन कप्तान टॉम लाथम ने रिव्यू लेने में आखिरी सेकंड तक इंतजार किया। उन्हें लगा कि एक आवाज बल्ले की है। जब उन्होंने रिव्यू लिया, तब तक समय समाप्त हो चुका था। बाद में बॉल ट्रैकर में दिखा कि गेंद पहले आगे के पैड पर और फिर पीछे के पैड पर लगी थी। इससे न्यूजीलैंड के कप्तान समेत सभी खिलाड़ी डीआरएस को लेकर भ्रम में थे और समय से डीआरएस नहीं ले सके। बॉल ट्रैकर में गेंद स्टंप्स पर लग रही थी और अगर रिव्यू लिया गया होता तो राहुल आउट होते। यानी न्यूजीलैंड के पास रिव्यू लेने का मौका था, लेकिन देरी के कारण राहुल बच गए। तब राहुल पांच रन बना सके थे।



यशस्वी को कैसे मिला जीवनदान?

इसके बाद आठवें ओवर में (तीसरी गेंद पर) काइल जेमीसन की गेंद पर यशस्वी जायसवाल को जीवनदान मिला। आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाने के इरादे से ड्राइव किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गली में खड़े ग्लेन फिलिप्स के पास पहुंची। फिलिप्स के पास आसान कैच पकड़ने का मौका था, लेकिन गेंद उनकी अंगुलियों से लगकर चार रन के लिए बाउंड्री पार चली गई। जेमीसन इस मौके को गंवाने से काफी निराश दिखे।

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जायसवाल शतक से चूके, राहुल क्रीज पर डटे

यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 89 गेंदों पर 85 रन बनाए। उनकी पारी में 16 चौके शामिल रहे। हालांकि, वह शतक पूरा नहीं कर सके और मैट हेनरी की गेंद पर टॉम ब्लंडेल को कैच थमा बैठे। दूसरी ओर, केएल राहुल ने संयम के साथ बल्लेबाजी जारी रखी और टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक जड़ा। यशस्वी के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए आए और दिन के खेल में राहुल का साथ दिया।