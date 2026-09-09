भारत के दौरे से न्यूजीलैंड में क्रिकेट का क्रेज: टीम इंडिया को लेकर फैंस का जोश चरम पर! अब तक 50000+ टिकट बिके

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली क्रिकेट सीरीज शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन न्यूजीलैंड में इसका असर अभी से दिखने लगा है। टीम इंडिया छह साल बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली है और इसको लेकर फैंस का उत्साह इतना ज्यादा है कि घरेलू समर सीजन के लिए 50 हजार से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के मुताबिक, सोमवार से आम दर्शकों के लिए टिकट बिक्री शुरू हुई। इससे पहले दो सप्ताह तक क्रिकेट नेशन सदस्यों, स्काई ग्राहकों और एएनजेड ग्राहकों के लिए प्री-सेल की सुविधा उपलब्ध थी।

भारत के मैचों की सबसे ज्यादा मांग

भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबलों को लेकर टिकटों की मांग खास तौर पर देखने को मिल रही है। क्राइस्टचर्च में होने वाला दूसरा टी20 मुकाबला पहले ही 75 फीसदी बिक चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग प्रमुख टिम एलिस ने इस प्रतिक्रिया को शानदार बताया। उन्होंने कहा, 'हेगले ओवल में होने वाले मैचों में हमेशा अच्छी संख्या में दर्शक आते रहे हैं, लेकिन किसी मैच का तीन-चौथाई से ज्यादा बिक जाना काफी शानदार है।' भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्तूबर से पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाने हैं। यह भारत का छह साल बाद न्यूजीलैंड दौरा होगा।

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ईडन पार्क में खुलेगा छठा स्तर

भारत की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ऑकलैंड के मशहूर ईडन पार्क में दर्शकों के लिए स्टेडियम का छठा स्तर खोला जा रहा है। यह व्यवस्था 30 अक्टूबर को होने वाले चौथे टी20 मुकाबले के लिए की गई है। ईडन पार्क का यह हिस्सा हाल के वर्षों में बेहद कम मौकों पर खोला गया है। इससे पहले यहां 2015 वनडे विश्व कप और 2018 में न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच के दौरान इस स्तर का इस्तेमाल किया गया था। टिम एलिस ने कहा, 'कई वर्षों बाद ईडन पार्क के शीर्ष स्तर को खोल पाना वास्तव में रोमांचक है और यह उस उत्साह को दर्शाता है जो इस दौरे को लेकर लगातार बढ़ रहा है।'

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