श्रीलंका क्रिकेट को बड़ा नुकसान: चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने से भारी राजस्व का अनुमान, आईसीसी ने छीनी थी मेजबानी

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श्रीलंका क्रिकेट की परिवर्तन (ट्रांसफोरर्मेशन) समिति के सचिव प्रकाश शाफटर ने पत्रकारों से कहा, हमें निश्चित रूप से मेजबानी शुल्क मिलेगा। मुझे लगता है कि यह करीब 20 लाख डॉलर के करीब होगा। साथ ही श्रीलंका क्रिकेट को स्टेडियम और अन्य आयोजन स्थलों को तैयार करने तथा सुविधाओं को बेहतर बनाने का खर्च भी उठाना पड़ेगा। विज्ञापन श्रीलंका क्रिकेट को अगले साल की शुरूआत में आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अधिकार गंवाने के बाद लगभग दो करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 188 करोड़ रुपये) के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन मूल रूप से श्रीलंका में कराया जाना था, लेकिन अब इसे भारत में 14 से 28 फरवरी 2027 तक कराया जाएगा जिसके मैच मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे।

क्यों छीनी गई थी मेजबानी?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका से टूर्नामेंट की मेजबानी लगातार सरकारी हस्तक्षेप और निर्वाचित प्रशासन की अनुपस्थिति के कारण छीन ली थी। पिछले सप्ताह आईसीसी ने छह देशों के इस टूर्नामेंट को भारत स्थानांतरित करने के फैसले की घोषणा की थी। आईसीसी के अनुसार श्रीलंका के मौजूदा क्रिकेट प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के नियमों के अनुरूप नहीं थी। इस तरह श्रीलंका ने 2024 के बाद सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी के दूसरे टूर्नामेंट की मेजबानी गंवाई हैं।