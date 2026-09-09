फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   India A Squad vs Australia A: Hardik Pandya Returns; Ruturaj Gaikwad, Devdutt Padikkal Named Captains

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत-ए टीम घोषित: ऋतुराज-पडिक्कल बने कप्तान, हार्दिक पांड्या की वापसी

Wed, 09 Sep 2026 03:38 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 09 Sep 2026 03:38 PM IST
सार

मल्टी-डे मुकाबलों के लिए साई सुदर्शन की वापसी हुई है। सुदर्शन इंजरी के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके थे। इसके साथ ही अमन मोखड़े, आयुष पांडे को भी जगह दी गई है।

विज्ञापन
India A Squad vs Australia A: Hardik Pandya Returns; Ruturaj Gaikwad, Devdutt Padikkal Named Captains
भारत-ए टीम का एलान - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय मैचों की सीरीज और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत-ए टीम का एलान कर दिया है। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान अलग-अलग खिलाड़ियों को सौंपी गई है। दो चार-दिवसीय मुकाबलों में देवदत्त पडिक्कल कप्तानी करेंगे, जबकि वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ टीम की अगुआई करते नजर आएंगे। वहीं, वनडे टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है, लेकिन उनके खेलने का फैसला फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा।
विज्ञापन

पडिक्कल संभालेंगे मल्टी-डे टीम की कमान
चार दिवसीय मुकाबलों के लिए देवदत्त पडिक्कल को कप्तान बनाया गया है। टीम में साई सुदर्शन की भी वापसी हुई है। इंजरी के कारण सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके थे। अब ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वह भारत-ए की टीम में वापसी करेंगे। अमन मोखाडे और आयुष पांडे को भी टीम में जगह मिली है। वहीं, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की ओर से शानदार प्रदर्शन करने वाले कुमार कुशाग्र को भी टीम में शामिल किया गया है। यश राठौड़ के साथ शम्स मुलानी और तनुश कोटियान भी चार दिवसीय टीम का हिस्सा हैं। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी एन जगदीशन संभालेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

गेंदबाजी में इन खिलाड़ियों पर भरोसा
चार दिवसीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग में तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज और प्रफुल्ल हिंगे को शामिल किया गया है। प्रफुल्ल ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था और अब उन्हें भारत-ए के लिए भी मौका मिला है। इस टीम में युवा खिलाड़ियों के साथ ऐसे चेहरों को भी शामिल किया गया है, जो घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ बहु-दिवसीय मुकाबले इन खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका होंगे।
विज्ञापन

गायकवाड़ को वनडे की कप्तानी, हार्दिक भी टीम में
वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है, जबकि देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है। इस टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। हालांकि, हार्दिक तभी सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे, जब वह अपना फिटनेस टेस्ट पास करने में सफल होंगे। वनडे टीम में साई सुदर्शन और प्रियांश आर्या को भी जगह मिली है। मध्यक्रम में रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र और नमन धीर जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

22 सितंबर से शुरू होगा मुकाबलों का सिलसिला
भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच सीरीज की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। दोनों टीमों के बीच दो मल्टी-डे मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 29 सितंबर से शुरू होगा। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्तूबर को होगा। दूसरा मैच 9 अक्तूबर और सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 अक्तूबर को खेला जाएगा। ऐसे में भारत-ए के कई खिलाड़ियों के पास ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का मौका होगा। खास तौर पर हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर नजर रहेगी, क्योंकि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही वह वनडे सीरीज में मैदान पर उतर पाएंगे।

भारत-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए सीरीज का शेड्यूल

Date

मैच

वेन्यू

22-25 सितंबर

पहला बहु-दिवसीय मैच

पुड्डुचेरी

29 सितंबर-
2 अक्तूबर

दूसरा बहु-दिवसीय मैच

पुड्डुचेरी

6 अक्तूबर

पहला वनडे

पुड्डुचेरी

9 अक्तूबर

दूसरा वनडे

पुड्डुचेरी

11 अक्तूबर

 तीसरा वनडे

पुड्डुचेरी
 

चार दिवसीय मैचों के लिए भारत ए का स्क्वॉड: अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, वी वैश्य*। (* वाले खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट के अधीन)

वनडे मैचों के लिए भारत ए का स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह और यश ठाकुर। (* वाले खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट के अधीन)

ऑस्ट्रेलिया पहले ही कर चुका टीम का एलान
इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत-ए के खिलाफ सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी थी। पीटर हैंड्सकॉम्ब और सैम कोंस्टास को ऑस्ट्रेलिया ए टीम में जगह मिली है। इससे उनके टेस्ट करियर को एक और मौका मिल सकता है। टीम में ब्रेंडन डॉगेट और झाई रिचर्डसन भी हैं।  

ऑस्ट्रेलिया ए की चार दिवसीय टीम: ब्रेंडन डॉगेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ’नील, जोश फिलिप, झाई रिचर्डसन, कोरी रोचिचियोली, जेसन संघा, लियाम स्कॉट।

ऑस्ट्रेलिया ए वनडे टीम: महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, एरॉन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैकलन शॉ।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed