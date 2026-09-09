ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत-ए टीम घोषित: ऋतुराज-पडिक्कल बने कप्तान, हार्दिक पांड्या की वापसी

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विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय मैचों की सीरीज और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत-ए टीम का एलान कर दिया है। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान अलग-अलग खिलाड़ियों को सौंपी गई है। दो चार-दिवसीय मुकाबलों में देवदत्त पडिक्कल कप्तानी करेंगे, जबकि वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ टीम की अगुआई करते नजर आएंगे। वहीं, वनडे टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है, लेकिन उनके खेलने का फैसला फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा।

पडिक्कल संभालेंगे मल्टी-डे टीम की कमान

चार दिवसीय मुकाबलों के लिए देवदत्त पडिक्कल को कप्तान बनाया गया है। टीम में साई सुदर्शन की भी वापसी हुई है। इंजरी के कारण सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके थे। अब ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वह भारत-ए की टीम में वापसी करेंगे। अमन मोखाडे और आयुष पांडे को भी टीम में जगह मिली है। वहीं, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की ओर से शानदार प्रदर्शन करने वाले कुमार कुशाग्र को भी टीम में शामिल किया गया है। यश राठौड़ के साथ शम्स मुलानी और तनुश कोटियान भी चार दिवसीय टीम का हिस्सा हैं। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी एन जगदीशन संभालेंगे।

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गेंदबाजी में इन खिलाड़ियों पर भरोसा

चार दिवसीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग में तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज और प्रफुल्ल हिंगे को शामिल किया गया है। प्रफुल्ल ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था और अब उन्हें भारत-ए के लिए भी मौका मिला है। इस टीम में युवा खिलाड़ियों के साथ ऐसे चेहरों को भी शामिल किया गया है, जो घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ बहु-दिवसीय मुकाबले इन खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका होंगे।

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गायकवाड़ को वनडे की कप्तानी, हार्दिक भी टीम में

वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है, जबकि देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है। इस टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। हालांकि, हार्दिक तभी सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे, जब वह अपना फिटनेस टेस्ट पास करने में सफल होंगे। वनडे टीम में साई सुदर्शन और प्रियांश आर्या को भी जगह मिली है। मध्यक्रम में रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र और नमन धीर जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।



22 सितंबर से शुरू होगा मुकाबलों का सिलसिला

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच सीरीज की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। दोनों टीमों के बीच दो मल्टी-डे मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 29 सितंबर से शुरू होगा। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्तूबर को होगा। दूसरा मैच 9 अक्तूबर और सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 अक्तूबर को खेला जाएगा। ऐसे में भारत-ए के कई खिलाड़ियों के पास ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का मौका होगा। खास तौर पर हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर नजर रहेगी, क्योंकि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही वह वनडे सीरीज में मैदान पर उतर पाएंगे।



भारत-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए सीरीज का शेड्यूल Date मैच वेन्यू 22-25 सितंबर पहला बहु-दिवसीय मैच पुड्डुचेरी 29 सितंबर-

2 अक्तूबर दूसरा बहु-दिवसीय मैच पुड्डुचेरी 6 अक्तूबर पहला वनडे पुड्डुचेरी 9 अक्तूबर दूसरा वनडे पुड्डुचेरी 11 अक्तूबर तीसरा वनडे पुड्डुचेरी 🚨 News 🚨



India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry.



Details 🔽https://t.co/qv3pB2OLhj pic.twitter.com/svfhQbnEoV — BCCI (@BCCI) September 9, 2026 वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है, जबकि देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है। इस टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। हालांकि, हार्दिक तभी सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे, जब वह अपना फिटनेस टेस्ट पास करने में सफल होंगे। वनडे टीम में साई सुदर्शन और प्रियांश आर्या को भी जगह मिली है। मध्यक्रम में रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र और नमन धीर जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच सीरीज की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। दोनों टीमों के बीच दो मल्टी-डे मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 29 सितंबर से शुरू होगा। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्तूबर को होगा। दूसरा मैच 9 अक्तूबर और सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 अक्तूबर को खेला जाएगा। ऐसे में भारत-ए के कई खिलाड़ियों के पास ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का मौका होगा। खास तौर पर हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर नजर रहेगी, क्योंकि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही वह वनडे सीरीज में मैदान पर उतर पाएंगे।

चार दिवसीय मैचों के लिए भारत ए का स्क्वॉड: अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, वी वैश्य*। (* वाले खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट के अधीन)



वनडे मैचों के लिए भारत ए का स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह और यश ठाकुर। (* वाले खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट के अधीन)