{"_id":"6aa134f15701147175022273","slug":"icc-ranking-updates-jasprit-bumrah-slip-down-in-test-bowlers-matt-henry-gains-know-all-details-and-updates-2026-09-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईसीसी रैंकिंग: टेस्ट गेंदबाजों में बुमराह एक स्थान फिसले, बाबर आजम शीर्ष 10 से बाहर; रॉबिन्सन की बड़ी छलांग","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नुकसान हुआ है। बुमराह श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे और उन्हें इसका नुकसान टेस्ट रैंकिंग में हुआ है। बुमराह अब एक स्थान फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, मैट हेनरी एक स्थान के फायदे से टेस्ट गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

स्टार्क शीर्ष पर मौजूद

बुमराह अब अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं। बुमराह को सशर्त टीम में जगह दी गई है। उनका इस सीरीज में खेलना फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करता है। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन छह स्थान के उछाल के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं, भारत के एक अन्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक स्थान का फायदा हुआ है और वह टेस्ट गेंदबाजों में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

बल्लेबाजों में गिल को नुकसान

टेस्ट बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल को दो स्थान का नुकसान हुआ है। गिल सातवें से नौवें स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने वाले श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने 29वें स्थान की छलांग लगाई और वह टेस्ट बल्लेबाजों में 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऋषभ पंत सातवें और यशस्वी जायसवाल 11वें स्थान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एक स्थान के फायदे से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को काफी नुकसान हुआ है और वह पांच स्थान नीचे खिसक गए हैं। बाबर टेस्ट बल्लेबाजों में शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं और 15वें नंबर पर आ गए हैं।

विज्ञापन