{"_id":"6ac33c721fa117517d0e4516","slug":"india-champions-fall-short-of-193-run-target-against-england-bopara-shine-as-uthappa-binny-yusuf-ojha-fail-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बोपारा चमके, बिन्नी-पठान फेल: इंग्लैंड के 193 के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए इंडिया चैंपियंस, देखें स्कोरकार्ड","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है। तीन अक्तूबर से इस लीग की शुरुआत हुई और अब तक चार मुकाबले हुए हैं। यह टूर्नामेंट पिछली बार की तरह 20-20 ओवर के प्रारूप में खेला जा रहा है और इसमें सात टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया चैंपियंस टीम दो दिन में दो मुकाबले खेल चुकी है। तीन अक्तूबर को ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को उसने 46 रन से हराया, लेकिन चार अक्तूबर को उसे इंग्लैंड चैंपियंस के हाथों 21 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 192 रन बनाए थे। जवाब में इंडिया चैंपियंस की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 171 रन ही बना सकी। नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी और यूसुफ पठान का बल्ला नहीं चला।

हरभजन ने लिया पहले गेंदबाजी का फैसला

दरअसल, इंडिया चैंपियंस के कप्तान हरभजन सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान रवि बोपारा और समित पटेल के बेहतरीन अर्धशतक की बदौलत टीम ने 192 का स्कोर बनाया। बोपारा ने 46 गेंद में पांच चौके और छह छक्के की मदद से 83 रन की पारी खेली। समित 44 गेंद में चार चौके और तीन छक्के की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा फिल मस्टर्ड ने 20 गेंद में एक चौका और तीन छक्के की मदद से 31 रन की पारी खेली। डेविड मलान एक रन बना सके। लियम प्लंकेट सात रन और टोबी रोलैंड जोंस पांच रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया चैंपियंस की ओर से धवल कुलकर्णी और अभिमन्यु मिथुन को दो-दो विकेट मिले।

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इंडिया से रायुडू-उथप्पा चले

जवाब में इंडिया चैंपियंस की टीम 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 171 रन बना सकी। रॉबिन उथप्पा 12 गेंद में तीन चौके और तीन छक्के की मदद से 31 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। वहीं, नमन ओझा दो रन बना सके। अंबाति रायुडू ने पारी संभालने की कोशिश की और 31 गेंद में तीन चौके और तीन छक्के की मदद से 47 रन बनाए, लेकिन मध्यक्रम में उन्हें किसी और का साथ नहीं मिला। स्टुअर्ट बिन्नी शून्य पर, यूसुफ पठान चार रन बनाकर और इरफान पठान 10 रन बनाकर आउट हुए। आखिर में ऋषि धवन ने 28 गेंद में 29 रन और पीयूष चावला ने 23 गेंद में नाबाद 34 रन बनाए, पर यह काफी नहीं था। अभिमन्यु मिथुन दो रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कप्तान हरभजन सिंह एक रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड चैंपियंस की ओर से रेयान साइडबॉटम, टोबी रोलैंड जोंस और प्लंकेट ने दो-दो विकेट लिए। वहीं, समित पटेल को एक विकेट मिला।

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इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था

इससे पहले इंडिया चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 46 रन से हराया था। इंडिया ने 20 ओवर में सात विकेट पर 196 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 16.2 ओवर में 150 रन पर सिमट गई थी। उस मैच में युवराज सिंह खेल रहे थे और कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने 44 गेंद में पांच चौके और छह छक्के की मदद से 71 रन की पारी खेली थी। नमन ओझा 31 रन और यूसुफ पठान ने 37 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं, ऋषि धवन ने 12 गेंद में नाबाद 35 रन की तूफानी पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डी आर्सी शॉर्ट ने 28 गेंद में चार चौके और सात छक्के की मदद से 65 रन और जो बर्न्स ने 32 गेंद में 45 रन बनाए थे। इसके अलावा कोई नहीं चला था। इंडिया की ओर से मोहित शर्मा ने तीन और धवल कुलकर्णी ने चार विकेट लिए थे।