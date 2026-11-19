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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन डीआरएस को लेकर मैदान पर जमकर ड्रामा देखने को मिला। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक फैसले से इतने नाराज नजर आए कि उन्होंने मैदान पर अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ से काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल के बीच भी बातचीत हुई, जिसका ऑडियो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुआ।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला न्यूजीलैंड की पहली पारी के 31वें ओवर का है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह की गेंद अंदर की तरफ आई और फिलिप्स के बल्ले को पार करते हुए सीधे उनके पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने फिलिप्स को नॉट आउट करार दिया। अंपायर के फैसले के बाद शुभमन गिल ने बुमराह से बातचीत की और डीआरएस लेने का फैसला किया। हालांकि, इस दौरान दोनों की राय अलग-अलग थी। बुमराह को लग रहा था कि गेंद की ऊंचाई ज्यादा है और वह स्टंप के ऊपर से निकल सकती है। उन्होंने गिल से कहा कि हाइट है। इस पर गिल ने जवाब दिया बल्ला नहीं लगा है। यानी भारतीय कप्तान को लग रहा था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और बल्लेबाज आउट हो सकता है।

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बुमराह की सलाह को किया नजरअंदाज

गिल ने बुमराह की सलाह के बावजूद रिव्यू लेने का फैसला किया। इसके बाद तीसरे अंपायर पॉल राइफल ने रिप्ले की जांच की। स्निकोमीटर में गेंद के बल्ले के करीब से गुजरने पर बड़ा स्पाइक दिखाई दिया। हालांकि, फ्रंट-ऑन रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच संपर्क साफ नजर नहीं आ रहा था। तीसरे अंपायर ने दोबारा स्लो मोशन में फुटेज देखने के बाद गेंद के बल्ले से हल्का संपर्क होने की बात मानी और मैदानी अंपायर के नॉटआउट फैसले को बरकरार रखा।



इस फैसले से शुभमन गिल काफी नाराज दिखाई दिए। भारतीय कप्तान ने अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के पास जाकर अपनी बात रखी। गिल का मानना था कि रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा है और गेंद सीधे ग्लेन फिलिप्स के पैड पर लगी थी। उन्होंने अंपायर को समझाने की कोशिश की कि जब गेंद बल्ले से नहीं लगी तो बल्लेबाज को नॉटआउट क्यों दिया गया। अंपायर इलिंगवर्थ ने भी गिल को फैसले के पीछे की वजह समझाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कप्तान संतुष्ट नजर नहीं आए। आखिरकार वह निराश होकर सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। इस तरह भारत ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। हालांकि, इस फैसले में एक और अहम पहलू था। रिप्ले के मुताबिक गेंद की ऊंचाई भी स्टंप के ऊपर जा सकती थी। ऐसे में अगर गेंद बल्ले से नहीं भी लगती, तब भी एल्बीडब्ल्यू के फैसले में फिलिप्स को राहत मिलने की संभावना थी। इस लिहाज से बुमराह की सलाह को नजरअंदाज करना भारत को भारी पड़ा।

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