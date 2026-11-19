पहला टेस्ट: शुरुआती दिन डीआरएस को लेकर क्यों हुआ विवाद? नाराज हुए कप्तान गिल; अंपायर से काफी देर तक की चर्चा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 19 Nov 2026 05:23 PM IST
सार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के शुरुआती दिन डीआरएस को लेकर विवाद देखने को मिला। ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद शुभमन गिल ने रिव्यू लिया, लेकिन तीसरे अंपायर ने मैदानी फैसले को बरकरार रखा। रिव्यू गंवाने के बाद गिल अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ से बहस करते नजर आए।
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विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन डीआरएस को लेकर मैदान पर जमकर ड्रामा देखने को मिला। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक फैसले से इतने नाराज नजर आए कि उन्होंने मैदान पर अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ से काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल के बीच भी बातचीत हुई, जिसका ऑडियो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुआ।
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला न्यूजीलैंड की पहली पारी के 31वें ओवर का है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह की गेंद अंदर की तरफ आई और फिलिप्स के बल्ले को पार करते हुए सीधे उनके पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने फिलिप्स को नॉट आउट करार दिया। अंपायर के फैसले के बाद शुभमन गिल ने बुमराह से बातचीत की और डीआरएस लेने का फैसला किया। हालांकि, इस दौरान दोनों की राय अलग-अलग थी। बुमराह को लग रहा था कि गेंद की ऊंचाई ज्यादा है और वह स्टंप के ऊपर से निकल सकती है। उन्होंने गिल से कहा कि हाइट है। इस पर गिल ने जवाब दिया बल्ला नहीं लगा है। यानी भारतीय कप्तान को लग रहा था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और बल्लेबाज आउट हो सकता है।
दरअसल, यह पूरा मामला न्यूजीलैंड की पहली पारी के 31वें ओवर का है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह की गेंद अंदर की तरफ आई और फिलिप्स के बल्ले को पार करते हुए सीधे उनके पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने फिलिप्स को नॉट आउट करार दिया। अंपायर के फैसले के बाद शुभमन गिल ने बुमराह से बातचीत की और डीआरएस लेने का फैसला किया। हालांकि, इस दौरान दोनों की राय अलग-अलग थी। बुमराह को लग रहा था कि गेंद की ऊंचाई ज्यादा है और वह स्टंप के ऊपर से निकल सकती है। उन्होंने गिल से कहा कि हाइट है। इस पर गिल ने जवाब दिया बल्ला नहीं लगा है। यानी भारतीय कप्तान को लग रहा था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी है और बल्लेबाज आउट हो सकता है।
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बुमराह की सलाह को किया नजरअंदाज
गिल ने बुमराह की सलाह के बावजूद रिव्यू लेने का फैसला किया। इसके बाद तीसरे अंपायर पॉल राइफल ने रिप्ले की जांच की। स्निकोमीटर में गेंद के बल्ले के करीब से गुजरने पर बड़ा स्पाइक दिखाई दिया। हालांकि, फ्रंट-ऑन रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच संपर्क साफ नजर नहीं आ रहा था। तीसरे अंपायर ने दोबारा स्लो मोशन में फुटेज देखने के बाद गेंद के बल्ले से हल्का संपर्क होने की बात मानी और मैदानी अंपायर के नॉटआउट फैसले को बरकरार रखा।
इस फैसले से शुभमन गिल काफी नाराज दिखाई दिए। भारतीय कप्तान ने अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के पास जाकर अपनी बात रखी। गिल का मानना था कि रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा है और गेंद सीधे ग्लेन फिलिप्स के पैड पर लगी थी। उन्होंने अंपायर को समझाने की कोशिश की कि जब गेंद बल्ले से नहीं लगी तो बल्लेबाज को नॉटआउट क्यों दिया गया। अंपायर इलिंगवर्थ ने भी गिल को फैसले के पीछे की वजह समझाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कप्तान संतुष्ट नजर नहीं आए। आखिरकार वह निराश होकर सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। इस तरह भारत ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। हालांकि, इस फैसले में एक और अहम पहलू था। रिप्ले के मुताबिक गेंद की ऊंचाई भी स्टंप के ऊपर जा सकती थी। ऐसे में अगर गेंद बल्ले से नहीं भी लगती, तब भी एल्बीडब्ल्यू के फैसले में फिलिप्स को राहत मिलने की संभावना थी। इस लिहाज से बुमराह की सलाह को नजरअंदाज करना भारत को भारी पड़ा।
गिल ने बुमराह की सलाह के बावजूद रिव्यू लेने का फैसला किया। इसके बाद तीसरे अंपायर पॉल राइफल ने रिप्ले की जांच की। स्निकोमीटर में गेंद के बल्ले के करीब से गुजरने पर बड़ा स्पाइक दिखाई दिया। हालांकि, फ्रंट-ऑन रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच संपर्क साफ नजर नहीं आ रहा था। तीसरे अंपायर ने दोबारा स्लो मोशन में फुटेज देखने के बाद गेंद के बल्ले से हल्का संपर्क होने की बात मानी और मैदानी अंपायर के नॉटआउट फैसले को बरकरार रखा।
इस फैसले से शुभमन गिल काफी नाराज दिखाई दिए। भारतीय कप्तान ने अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के पास जाकर अपनी बात रखी। गिल का मानना था कि रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा है और गेंद सीधे ग्लेन फिलिप्स के पैड पर लगी थी। उन्होंने अंपायर को समझाने की कोशिश की कि जब गेंद बल्ले से नहीं लगी तो बल्लेबाज को नॉटआउट क्यों दिया गया। अंपायर इलिंगवर्थ ने भी गिल को फैसले के पीछे की वजह समझाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कप्तान संतुष्ट नजर नहीं आए। आखिरकार वह निराश होकर सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। इस तरह भारत ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। हालांकि, इस फैसले में एक और अहम पहलू था। रिप्ले के मुताबिक गेंद की ऊंचाई भी स्टंप के ऊपर जा सकती थी। ऐसे में अगर गेंद बल्ले से नहीं भी लगती, तब भी एल्बीडब्ल्यू के फैसले में फिलिप्स को राहत मिलने की संभावना थी। इस लिहाज से बुमराह की सलाह को नजरअंदाज करना भारत को भारी पड़ा।
शुरुआती झटके के बाद न्यूजीलैंड ने की वापसी
भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। जसप्रीत बुमराह की अगुआई में तेज गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और पहले ही सत्र में न्यूजीलैंड को चार झटके दिए और दूसरे सत्र में उनकी आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। हालांकि, इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हुए और कीवी टीम को मुश्किल से उबारा।
पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पांच विकेट पर 243 रन बनाए हैं। स्टंप्स के समय निकोल्स 221 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 113 रन और ग्लेन फिलिप्स 182 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए बुमराह को अब तक तीन विकेट मिले, जबकि अंशुल कंबोज और आकाश दीप ने एक-एक विकेट लिया।
भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। जसप्रीत बुमराह की अगुआई में तेज गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और पहले ही सत्र में न्यूजीलैंड को चार झटके दिए और दूसरे सत्र में उनकी आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। हालांकि, इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हुए और कीवी टीम को मुश्किल से उबारा।
पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में पांच विकेट पर 243 रन बनाए हैं। स्टंप्स के समय निकोल्स 221 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 113 रन और ग्लेन फिलिप्स 182 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए बुमराह को अब तक तीन विकेट मिले, जबकि अंशुल कंबोज और आकाश दीप ने एक-एक विकेट लिया।