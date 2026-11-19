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दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। वह बतौर कप्तान शुरुआती 16 टेस्ट मुकाबलों में 14 जीत हासिल करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने लिंडसे हैसेट, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान अपने शुरुआती 16 मुकाबलों में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले कप्तान बन गए हैं। बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 16 में से 14 टेस्ट मैच जीते हैं। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान लिंडसे हैसेट दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने शुरुआती 16 टेस्ट मुकाबलों में 13 जीत दर्ज की थीं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के बिल वुडफुल, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग के साथ इंग्लैंड के बेन स्टोक्स संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इन सभी कप्तानों ने अपने शुरुआती 16 टेस्ट मैचों में 11-11 जीत हासिल की थीं।

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बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 400 रन

मुकाबले की बात करें तो बेसिन रिजर्व में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 400 रन बनाए। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा पारी स्कोर रहा। बांग्लादेश की ओर से तौहीद हृदोय ने शानदार 137 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 120 रनों की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 206 रनों की अहम साझेदारी की। वहीं, सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 67 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने पांच विकेट अपने नाम किए, जबकि डेन पैटरसन को चार विकेट मिले।

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दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में हासिल की 157 रन की बढ़त

बांग्लादेश के 400 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 557 रन बनाए और 157 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्केस एकरमैन ने 157 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने जुबैर हमजा (83) के साथ दूसरे विकेट के लिए 202 रन जोड़े। इसके अलावा रेयान रिकेल्टन ने 102 रन बनाए, जबकि कगिसो रबाडा ने 72 रनों का अहम योगदान दिया। कप्तान तेम्बा बावुमा 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा चार विकेट हासिल किए।

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