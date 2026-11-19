{"_id":"6afee643ac42c663ad020554","slug":"wtc-points-table-world-test-championship-table-update-after-south-africa-vs-bangladesh-1st-test-match-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डब्ल्यूटीसी अंक तालिका: फिर शीर्ष पर पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बादशाहत खत्म; भारत किस स्थान पर?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में नौ विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की बादशाहत को खत्म किया है। दक्षिण अफ्रीका का जीत प्रतिशत अब 75 हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है और टीम का जीत प्रतिशत 72.22 है। ऑस्ट्रेलिया 69.23 के जीत प्रतिशत संग टेबल में तीसरे नंबर पर काबिज है। वहीं, भारतीय टीम 51.52 के जीत प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है।

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डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका का हाल

पहले टेस्ट में मिली हार के बाद बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 40.74 हो गया है और टीम पांचवें नंबर पर है। इंग्लैंड 38.54 के जीत प्रतिशत के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। वहीं, वेस्टइंडीज 27.38 के जीत प्रतिशत संग टेबल में सातवें नंबर पर काबिज है। श्रीलंका 15.48 के जीत प्रतिशत के साथ आठवें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 3.33 के जीत प्रतिशत के साथ सबसे निचले पायदान पर मौजूद है।

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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका टीम मैच जीते हारे ड्रॉ कटे अंक अंक जीत प्रतिशत दक्षिण अफ्रीका 8 6 2 0 0 72 75.00% न्यूजीलैंड 6 4 1 1 0 52 72.22% ऑस्ट्रेलिया 13 9 4 0 0 108 69.23% भारत 11 5 4 2 0 68 51.52% बांग्लादेश 9 3 4 2 0 44 40.74% इंग्लैंड 16 7 8 1 14 74 38.54% वेस्टइंडीज 14 3 8 3 2 46 27.38% श्रीलंका 7 1 2 4 15 13 15.48% पाकिस्तान 10 2 7 1 24 4 3.33%

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