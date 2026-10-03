भारत ने पाकिस्तान को कैसे दिखाया आईना?: कोहली के बाद अब ये दो खिलाड़ी बने सिरदर्द, आंकड़े बता रहे हैं दबदबा

पाकिस्तान के खिलाफ तिलक का शानदार रिकॉर्ड

तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक पांच पारियां खेली हैं। इन पांच पारियों में उन्होंने 206 रन बनाए हैं। उनका औसत 103 का है और स्ट्राइक रेट 138.25 का है। तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए हैं और उनके बल्ले से 12 चौके और 12 छक्के निकले हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ तिलक सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, बल्कि लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं।



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अभिषेक भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रुकते

अभिषेक शर्मा ने 2025 और 2026 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं। उन्होंने 171 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन रहा है और औसत 34.20 का है। उनका स्ट्राइक रेट 190 का है। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम 14 चौके और 14 छक्के हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक का खेल आक्रामक अंदाज वाला रहा है।



पाकिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय

बल्लेबाज पारी रन औसत स्ट्राइक रेट अर्धशतक चौके छक्के विराट कोहली 11 492 70.28 123.92 5 49 11 तिलक वर्मा 5 206 103.00 138.25 2 12 12 अभिषेक शर्मा 5 171 34.20 190.00 2 14 14