भारत ने पाकिस्तान को कैसे दिखाया आईना?: कोहली के बाद अब ये दो खिलाड़ी बने सिरदर्द, आंकड़े बता रहे हैं दबदबा
भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में 211 रन बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाया। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के शानदार रिकॉर्ड भी चर्चा में रहे।
विस्तार
भारत ने एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सिर्फ गोल्ड नहीं जीता, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 क्रिकेट में अपने दबदबे को भी और मजबूत किया। इस मुकाबले में तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया। एक समय पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए विराट कोहली बड़ी मुसीबत का जवाब माने जाते थे। अब टी20 क्रिकेट में तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ लगातार असर छोड़ रहे हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ तिलक का शानदार रिकॉर्ड
तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक पांच पारियां खेली हैं। इन पांच पारियों में उन्होंने 206 रन बनाए हैं। उनका औसत 103 का है और स्ट्राइक रेट 138.25 का है। तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए हैं और उनके बल्ले से 12 चौके और 12 छक्के निकले हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ तिलक सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, बल्कि लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं।
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अभिषेक भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रुकते
अभिषेक शर्मा ने 2025 और 2026 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं। उन्होंने 171 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन रहा है और औसत 34.20 का है। उनका स्ट्राइक रेट 190 का है। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम 14 चौके और 14 छक्के हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक का खेल आक्रामक अंदाज वाला रहा है।
पाकिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय
|बल्लेबाज
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|विराट कोहली
|11
|492
|70.28
|123.92
|5
|49
|11
|तिलक वर्मा
|5
|206
|103.00
|138.25
|2
|12
|12
|अभिषेक शर्मा
|5
|171
|34.20
|190.00
|2
|14
|14
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा स्कोर
एशियन गेम्स फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 211/6 का स्कोर बनाया। यह भारत-पाकिस्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी टीम का सबसे बड़ा पहली पारी का स्कोर है। इससे पहले भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 192/5 था, जो उसने 2012 में अहमदाबाद में बनाया था। भारत ने उस मुकाबले को जीता था।
भारत-पाकिस्तान टी20 में सबसे बड़े पहली पारी के स्कोर
|स्कोर
|टीम
|स्थान
|वर्ष
|नतीजा
|211/6
|भारत
|निस्शिन
|2026
|भारत जीता
|192/5
|भारत
|अहमदाबाद
|2012
|भारत जीता
|181/7
|भारत
|दुबई
|2022
|भारत हारा
|175/7
|भारत
|कोलंबो
|2026
|भारत जीता
|171/5
|पाकिस्तान
|दुबई
|2025
|पाकिस्तान हारा
|159/8
|पाकिस्तान
|मेलबर्न
|2022
|पाकिस्तान हारा
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तिलक वर्मा ने फाइनल में सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह पाकिस्तान के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक है। इस मामले में अभिषेक शर्मा सबसे आगे हैं, जिन्होंने इसी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।
तिलक-शिवम दुबे की साझेदारी भी रिकॉर्ड बुक में
तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने छठे विकेट या उससे नीचे के लिए 62 रन की साझेदारी की। यह पांच या उससे अधिक टीमों वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में छठे विकेट या उससे नीचे की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस सूची में सबसे ऊपर कुमार संगकारा और एंजेलो मैथ्यूज की 2009 टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में 68 रन की साझेदारी* की थी।
भारत का 211/6 का स्कोर पांच या उससे अधिक टीमों वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में किसी पूर्ण सदस्य टीम का 200 से ज्यादा का दूसरा स्कोर है। इससे पहले भारत ने 2026 टी20 विश्व कप के अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 255/5 बनाए थे।
पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनरों का भी दबदबा
निशिन में भारत-पाकिस्तान मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान साहिबजादा फरहान ने कुल 17 ओवर स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई। यह पूर्ण सदस्य टीमों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन गेंदबाजी वाले मुकाबलों की सूची में शामिल है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सबसे ज्यादा स्पिन के ओवर
|स्पिन के ओवर
|मुकाबला
|स्थान
|वर्ष
|18
|जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|2010
|18
|पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया
|कोलंबो
|2012
|18
|पाकिस्तान बनाम भारत
|कोलंबो
|2026
|17
|न्यूजीलैंड बनाम भारत
|लखनऊ
|2023
|17
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|कोलंबो
|2026
|17
|श्रीलंका बनाम भारत
|निस्शिन
|2026
|17
|बांग्लादेश बनाम श्रीलंका
|निस्शिन
|2026
|17
|पाकिस्तान बनाम भारत
|निस्शिन
|2026
इस तरह भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक तो जीता ही, साथ ही बल्लेबाजी और साझेदारियों के कई रिकॉर्ड भी अपनी मुट्ठी में किए। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के टी20 अभियान में अब इन दोनों बल्लेबाजों की भूमिका कितनी अहम हो गई है।
भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 18 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 15 मैच और पाकिस्तान ने तीन मैच जीते हैं। वहीं, भारत का पाकिस्तान पर किसी टूर्नामेंट के फाइनल में दबदबा जारी है। भारत ने अब तक किसी फाइनल में पाकिस्तान का तीन बार सामना किया है और तीनों जीता है।