भारत बनाम पाकिस्तान: 'पानी चाहिए पानी?' दर्शकों ने सैम अयूब के इस तरह लिए मजे, कैच छोड़ने पर भी उड़ाया मजाक

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विज्ञापन भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जब भी दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं तो प्रशंसकों के बीच उत्साह चरम पर होता है। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर एक दूसरे से खेलते हैं तो मुकाबला रोमांचक होने के साथ ही तनावपूर्ण भी होता है। भारतीय दर्शक भी मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मजे लेने से पीछे नहीं हटते और निशिन में भी ऐसा ही देखने को मिला।

भारत ने दिया बड़ा लक्ष्य

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट खोकर 211 रन बनाए। टीम की ओर से अभिषेक शर्मा एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 61 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं, तिलक वर्मा बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 22 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए। अपनी इस पारी में तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। शिवम दुबे ने 15 गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन भी महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर भी संघर्ष करते नजर आए। अय्यर 24 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 21 रन ही बना सके। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में अराफात मिन्हास ने 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, तो अहमद दानियाल ने भी 2 विकेट अपने नाम किए।

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पानी को लेकर सैम अयूब को चिढ़ाया

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाउंड्री पर खड़े सैम अयूब का दर्शक मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। वीडियो में एक दर्शक सामने खड़े अयूब से कह रहा है, 'पानी चाहिए पानी... पानी दूं क्या। सैम भाई तुम बॉल छोड़ोगे हम पानी छोड़ेंगे।' इस दर्शक का इशारा शायद सिंधू नदी के पानी छोड़ने से था। मैच में सैम ने दो कैच भी छोड़े जिसे लेकर दर्शकों ने उनके मजे लिए। दरअसल, भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधू नदी का पानी रोकने का फैसला किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, लेकिन अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, वीडियो में अयूब दर्शक की इस बात का कोई जवाब या प्रतिक्रिया देते दिखाने नहीं दे रहे हैं।

Saim Ayub is getting SLEDGED badly 😂🔥



- “Paani chahiye... Paani!” 💦



- “Tum catch chhodoge... hum paani chhodenge” — from the 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗵𝘂 𝗥𝗶𝘃𝗲𝗿 🤣 pic.twitter.com/Brt0qhbJYX — Mukku (@Cric_Mukku) October 3, 2026 सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाउंड्री पर खड़े सैम अयूब का दर्शक मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। वीडियो में एक दर्शक सामने खड़े अयूब से कह रहा है, 'पानी चाहिए पानी... पानी दूं क्या। सैम भाई तुम बॉल छोड़ोगे हम पानी छोड़ेंगे।' इस दर्शक का इशारा शायद सिंधू नदी के पानी छोड़ने से था। मैच में सैम ने दो कैच भी छोड़े जिसे लेकर दर्शकों ने उनके मजे लिए। दरअसल, भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधू नदी का पानी रोकने का फैसला किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, लेकिन अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, वीडियो में अयूब दर्शक की इस बात का कोई जवाब या प्रतिक्रिया देते दिखाने नहीं दे रहे हैं।

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