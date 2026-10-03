भारत vs पाकिस्तान: सैम अयूब का विवादित जश्न, वैभव को आउट कर इस तरह चिढ़ाया; फिर अभिषेक से मिला करारा जवाब

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल में शुरुआती ओवरों में ही रोमांच बढ़ गया। पाकिस्तान के सैम अयूब ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद ऐसा जश्न मनाया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि, वैभव ने मैदान पर इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से अयूब के खिलाफ जवाब जरूर दिया।

भारत को तीसरे ओवर में 28 के स्कोर पर पहला झटका लगा। सैम अयूब ने वैभव सूर्यवंशी को विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों कैच कराया। वैभव नौ गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 15 रन बनाकर आउट हुए। विकेट लेने के बाद अयूब ने वैभव की ओर देखकर गोद में बच्चा खिलाने का इशारा किया। उनके इस जश्न को विवादित माना गया। हालांकि, वैभव ने अयूब के इशारे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप पवेलियन लौट गए।

अयूब के जश्न के बाद वैभव को जवाब देने का मौका मिला। हालांकि, उसी ओवर में अभिषेक ने एक छक्का और दो चौके लगाए। इस तरह उन्होंने अयूब की गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बल्ले से जवाब दिया। अभिषेक ने आइना दिखाया कि इन हरकतों से नहीं, अपने खेल से जवाब दिया जाता है। इन हरकतों से नहीं, खेल से कद बढ़ता है।

Saim Ayub giving unnecessary send off to Vaibhav Sooryawanshi. He can be seen gesturing action of a lap suggesting Vaibhav is a kid and should be at home instead of playing. Abhishek Sharma later in the over taking revenge he gave him belt treatment. pic.twitter.com/HhkGUmflna

दूसरे ओवर में वैभव ने मचाया था धमाल

इससे पहले दूसरे ओवर में वैभव और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 24 रन बटोरे थे। वैभव ने दो छक्के लगाए, जबकि अभिषेक ने एक छक्का और एक चौका जड़ा था। भारत ने शुरुआती दो ओवर में ही तेजी से रन जुटा लिए थे।तीन ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 43 रन था और अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन क्रीज पर थे।



विवेक राजदान ने भी दिया जवाब

वैभव को आउट करने के बाद अयूब के जश्न पर विवेक राजदान ने भी प्रतिक्रिया दी। जब अभिषेक ने बाउंड्रीज लगाईं तो राजदान ने कहा कि वैभव 'बच्चा नहीं, सबका बाप है।' इस तरह मुकाबले की शुरुआत में ही अयूब और वैभव के बीच मैदान पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया।