{"_id":"6aaab95c61078a235e07921f","slug":"india-t20-squad-for-west-indies-series-2026-announced-captain-players-list-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: टी20 में भी नहीं चुने गए हार्दिक, वैभव जगह बनाने में रहे सफल; पंत को शेष भारत की कमान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज और ईरानी कप के लिए शेष भारत टीम का भी एलान कर दिया है। वहीं, इस महीने होने वाले एशियाई खेलों के लिए टीम में बदलाव किए गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ घोषित हुई टी20 टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे और टी20 दोनों ही टीम में नहीं चुने गए हैं।

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का कार्यक्रम मैच तारीख स्थान पहला टी20 6 अक्तूबर लखनऊ दूसरा टी20 9 अक्तूबर रांची तीसरा टी20 11 अक्तूबर इंदौर चौथा टी20 14 अक्तूबर हैदराबाद पांचवां टी20 16 अक्तूबर बंगलूरू

विज्ञापन

विज्ञापन

एशियाड के तुरंत बाद होगी सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज एशियाई खेलों के तुरंत बाद ही होगी। इसके बावजूद चयन समिति ने नियमित टीम का ही चयन किया है। श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान बने रहेंगे। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों को शामिल किया गया है। वहीं, विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन भी शामिल हैं।

विज्ञापन

बुमराह को आराम, हार्दिक को मौका नहीं

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। बुमराह फिलहाल अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं। इसके अलावा उन्हें एशियाई खेलों के लिए भी चुना गया है। वर्कलोड के कारण बुमराह को वेस्टइंडीज सीरीज से आराम दिया गया है क्योंकि अक्तूबर से दिसंबर तक भारत को न्यूजीलैंड का दौरा करना है जहां टीम इंडिया तीनों प्रारूप की सीरीज खेलेगी। अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 टीम में भी जगह नहीं बना पाए हैं। हार्दिक चोट से उबर रहे हैं और उन्होंने बंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अभ्यास भी शुरू कर दिया था। लेकिन उनका चयन नहीं होना दर्शाता है कि वह अभी मैच के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं।

एशियाई खेलों की टीम में बदलाव

बीसीसीआई ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में बदलाव किया है। भारतीय टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एशियाई खेलों से भी बाहर हो गए हैं। पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह विपराज निगम को चुना है। वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी जो पहले एशियाई खेलों का हिस्सा थे, वह अभी इस टीम से बाहर किए गए हैं क्योंकि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल होंगे।

वनडे टीम में नहीं हुआ चयन, अब शेष भारत की कप्तानी करेंगे पंत

भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में नहीं चुना गया है। पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मौका मिला है। पंत हालांकि, रणजी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ होने वाले ईरानी कप मुकाबले के लिए शेष भारत टीम की कप्तानी करेंगे। बीसीसीआई ने ईरानी कप के लिए शेष भारत टीम का चयन भी कर दिया है। तेज गेंदबाज आकाश दीप को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा।