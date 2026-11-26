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भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाना है। वेलिंगटन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। अब शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि, इस मैदान पर भारत का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। टीम को यहां खेले गए एकमात्र टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारतीय टीम के सामने पिछली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती होगी। विज्ञापन

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हेगली ओवल में अब तक कैसा रहा है भारत का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में खेले गए इस मुकाबले में भारत को सात विकेट से हार मिली थी। उस मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 242 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 235 रन पर समेट दिया था।



इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत को सात रन की बढ़त मिली थी। हालांकि, दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। पूरी टीम महज 124 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 132 रन का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने मुकाबला तीसरे ही दिन अपने नाम कर लिया था।

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न्यूजीलैंड का इस मैदान पर कैसा है रिकॉर्ड?

हेगली ओवल में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। कीवी टीम ने इस मैदान पर अब तक कुल 15 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से नौ मुकाबलों में उसे जीत मिली है, जबकि चार में हार का सामना करना पड़ा है। दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस बार इस मैदान पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी।



न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने कितने टेस्ट जीते हैं?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 66 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 22 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को 16 मैचों में सफलता मिली है। दोनों टीमों के बीच 28 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करीब 33 प्रतिशत टेस्ट मैच जीते हैं।

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न्यूजीलैंड में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है?

न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज करना आसान नहीं रहा है। दोनों टीमों के बीच न्यूजीलैंड में अब तक 26 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें भारत को सिर्फ पांच मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि मेजबान टीम ने 10 टेस्ट अपने नाम किए हैं। 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। करीब 58 साल के टेस्ट इतिहास में भारत न्यूजीलैंड में अब तक सिर्फ पांच टेस्ट जीत सका है। ऐसे में हेगली ओवल में होने वाला दूसरा टेस्ट भारतीय टीम के लिए अपनी पिछली नाकामी को पीछे छोड़ने का मौका होगा।



पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया दम

सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी क्रम शानदार फॉर्म में नजर आया था। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारियां खेलीं, जबकि यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाए थे। भारतीय टीम पहली पारी में 720 रन बनाने में सफल रही थी। यह न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि, दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ा। आखिरी दो सत्र में टीम सिर्फ एक विकेट हासिल कर सकी और न्यूजीलैंड मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा। अब दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम बल्लेबाजों के इसी प्रदर्शन को दोहराने के साथ गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।