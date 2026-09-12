भारत बनाम अफगानिस्तान लाइव स्ट्रीमिंग: एशियाड की तैयारियां परखने उतरेगी भारतीय टीम, कब और कहां देख पाएंगे मैच?

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विज्ञापन भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। इस पूरी सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है। सीरीज का दूसरा और तीसरा टी20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला जाएगा।

दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत इस छोटे फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ मजबूत रिकॉर्ड के साथ पहले मैच में उतरेगा। दोनों टीमें अब तक नौ बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने सात मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है और एक बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है। भारतीय टीम सीरीज की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम की निगाहें सीरीज का आगाज जीत के साथ करने पर होंगी।

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एशियाड से पहले संयोजन को परखने का मौका

भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का मिश्रण है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह प्रमुख नामों में शामिल हैं, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। इब्राहिम जादरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं। राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी के पास काफी अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। पहला टी20 मैच दोनों टीमों को एशियाई खेलों से पहले अपने संयोजन को परखने का मौका भी देगा।



ऐसे में जबकि द्विपक्षीय सीरीज की प्रासंगिकता खत्म हो रही है, बीसीसीआई ने अपने पड़ोसी दोस्त के लिए उसकी घरेलू सीरीज का आयोजन यहां किया है। इससे होने वाली कमाई से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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