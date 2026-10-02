रोहित शर्मा ने अंडर-19 कप्तानी में कैसे की मदद?: आयुष म्हात्रे ने खोला राज, विश्वकप में क्या मिली थी खास सलाह?

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विज्ञापन भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने खुलासा किया है कि 2026 अंडर-19 विश्व कप से पहले उन्हें रोहित शर्मा से कप्तानी को लेकर अहम सलाह मिली थी। म्हात्रे ने बताया कि कप्तान बनने के बाद उन्होंने खुद रोहित को संदेश भेजा था। इसके बाद रोहित ने उन्हें अपने घर बुलाया और करीब आधे घंटे तक नेतृत्व को लेकर बातचीत की।

कप्तानी मिली तो रोहित को किया था मैसेज

आयुष म्हात्रे ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट पर रोहित शर्मा से हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद जब उन्हें अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया तो उन्हें कप्तानी को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी। म्हात्रे ने कहा, 'आईपीएल के बाद मुझे अंडर-19 का कप्तान बनाया गया। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए मैंने रोहित भाई को मैसेज किया। उन्होंने आईपीएल के दौरान कहा था कि जब भी बात करनी हो, मैं उन्हें कॉल या मैसेज कर सकता हूं। इसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने उनसे मिलने और बात करने की इच्छा जताई। उन्होंने मुझे अपने घर आने के लिए कहा।'



रोहित ने आधे घंटे तक समझाई कप्तानी

म्हात्रे के मुताबिक, रोहित ने उन्हें टीम को संभालने और कप्तान के तौर पर काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि कप्तान के तौर पर टीम को कैसे संभालना है और क्या-क्या करना है। उन्होंने समय निकाला और अच्छी तरह बात की। उन्होंने मेरे पिता से भी करीब आधे घंटे तक बात की। वह बहुत विनम्र हैं और बात करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं।'

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