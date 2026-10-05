{"_id":"6ac36faea3b2b59b570563a7","slug":"hong-kong-sixes-2026-bhuvneshwar-kumar-to-lead-star-studded-team-india-squad-see-full-squad-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"टीम इंडिया में भुवनेश्वर की वापसी: इस टूर्नामेंट में करेंगे कप्तानी; स्क्वॉड में क्रुणाल-शशांक समेत और कौन-कौन","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

हॉन्गकॉन्ग सुपर सिक्सेस 2026 के लिए टीम इंडिया के सात खिलाड़ियों का एलान हो गया है। भुवनेश्वर कुमार टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि क्रुणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन भी टीम में हैं। भारत पिछली बार के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर इस बार खिताब की दौड़ में आगे बढ़ना चाहेगा।

विज्ञापन हॉन्गकॉन्ग सुपर सिक्सेस का पिछला संस्करण सुपरहिट रहने के बाद अब नए संस्करण को लेकर खूब चर्चा है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अक्तूबर से होने जा रही है। तीन दिन ये टूर्नामेंट चलेगा और एक नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। आईपीएल के सात स्टार्स को टीम में चुना गया है। हालांकि, मैच के दौरान छह ही खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है और एक खिलाड़ी बेंच पर बैठता है। मुकाबले छह-छह ओवर के होते हैं। टीम इंडिया की कप्तानी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को सौंपी गई है, जबकि पिछली बार कप्तान दिनेश कार्तिक थे। पिछले संस्करण में टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा था।

आईपीएल सितारों से सजी टीम इंडिया

इस बार अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टीम की कप्तानी करेंगे। उनके साथ क्रुणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन टीम का हिस्सा होंगे और इन पर भारत को चैंपियन बनाने का दारोमदार होगा। पिछली बार पाकिस्तान की टीम ने यह टूर्नामेंट जीता था। भारत में इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। मैच से जुड़ी खबरें आप अमर उजाला पर भी पढ़ सकते हैं। इसका शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया गया है।



टीम इंडिया: भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, टी. नटराजन।

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छह खिलाड़ियों के साथ खेला जाएगा मुकाबला

हॉन्गकॉन्ग सुपर सिक्सेस में छह खिलाड़ियों की टीम मैदान पर उतरती है। इस फॉर्मेट में खिलाड़ियों को शुरुआत में समय लेकर पारी संभालने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। मुकाबले तेज और हाई-स्कोरिंग होते हैं तथा बल्लेबाजों से आक्रामक क्रिकेट की उम्मीद की जाती है। साथ ही हर खिलाड़ी को बल्ले और गेंद से योगदान देने की जरूरत होती है।



भारतीय टीम में इस फॉर्मेट के लिए अनुभव और आक्रामकता का अच्छा मिश्रण है। भुवनेश्वर कुमार के पास अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट का लंबा अनुभव है और वह नई गेंद से प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वहीं, क्रुणाल पांड्या एक अनुभवी ऑलराउंडर के तौर पर टीम को संतुलन देते हैं।



नीतीश राणा आक्रामक बल्लेबाजी का विकल्प हैं, जबकि शशांक सिंह और राहुल तेवतिया फिनिशर की भूमिका में उपयोगी साबित हो सकते हैं। राहुल त्रिपाठी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। टी. नटराजन टीम को बाएं हाथ के विशेषज्ञ तेज गेंदबाज का विकल्प देते हैं।

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टीम इंडिया के सामने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की चुनौती

टीम इंडिया हॉन्गकॉन्ग सुपर सिक्सेस में अधूरे अभियान को पूरा करने के इरादे से वापसी करेगी। 2025 में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम से दो रन की जीत के साथ की थी। हालांकि, इसके बाद लगातार मुकाबले हारने के कारण टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस बार चुनौती आसान नहीं होगी। पाकिस्तान मौजूदा चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगा। उसने पिछले साल फाइनल में डेब्यू करने वाली कुवैत की टीम को हराकर हॉन्गकॉन्ग सुपर सिक्सेस का खिताब जीता था।