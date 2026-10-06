बतौर कप्तान हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड कैसा?: 14 साल लंबा रहा सफर; एक बार विश्व कप और दो एशियाड गोल्ड दिलाए

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हरमनप्रीत की कप्तानी में सात बड़े खिताब/पदक प्रतियोगिता खिताब/पदक उपलब्धि महिला वनडे विश्व कप 1 खिताब 2025 में भारत को पहला वैश्विक आईसीसी खिताब दिलाया

फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया महिला एशिया कप 3 खिताब 2016, 2022 और 2026 में खिताब

एशिया कप इतिहास की सबसे सफल कप्तान एशियन गेम्स 2 स्वर्ण पदक 2023 हांगझोउ और 2026 में भारत को

लगातार दो स्वर्ण पदक दिलाए कॉमनवेल्थ गेम्स 1 रजत पदक 2022 में भारत को रजत पदक दिलाया

हरमनप्रीत कौर ने पहली बार कब संभाला था पद

हरमनप्रीत ने टी20 में पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी 2012 में, वनडे में 2013 में और टेस्ट में 2023 में की थी। हालांकि, वनडे और टी20 में शुरू में वह अस्थाई कप्तान थीं, क्योंकि मिताली राज नियमित कप्तान थीं। 2016 में वह टी20 की, 2022 में वह वनडे की स्थाई कप्तान बनीं। विज्ञापन



2023 में टेस्ट में कप्तान बनने के साथ ही वह भारत की ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गई थीं। 2012 में महिला एशिया कप टी20 के दौरान वह कप्तान हीं थीं। मिताली राज कप्तान थीं और झूलन गोस्वामी उपकप्तान थीं। हालांकि, फाइनल में दोनों ही चोटिल हो गई थीं, इस वजह से हरमनप्रीत को फाइनल मैच के लिए स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया था। विज्ञापन विज्ञापन

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हरमनप्रीत कौर ने पहली बार कब संभाला था पदहरमनप्रीत ने टी20 में पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी 2012 में, वनडे में 2013 में और टेस्ट में 2023 में की थी। हालांकि, वनडे और टी20 में शुरू में वह अस्थाई कप्तान थीं, क्योंकि मिताली राज नियमित कप्तान थीं। 2016 में वह टी20 की, 2022 में वह वनडे की स्थाई कप्तान बनीं।2023 में टेस्ट में कप्तान बनने के साथ ही वह भारत की ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गई थीं। 2012 में महिला एशिया कप टी20 के दौरान वह कप्तान हीं थीं। मिताली राज कप्तान थीं और झूलन गोस्वामी उपकप्तान थीं। हालांकि, फाइनल में दोनों ही चोटिल हो गई थीं, इस वजह से हरमनप्रीत को फाइनल मैच के लिए स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया था।

हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा देकर अपने 14 साल लंबे कप्तानी के सफर को विराम दे दिया है। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग दौर में टीम की कमान संभाली और कई बड़े टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया। कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत ने कुल सात बड़े खिताब या पदक जीते, जिसमें 2025 का ऐतिहासिक वनडे विश्व कप और एशियन गेम्स के दो स्वर्ण पदक भी शामिल हैं।