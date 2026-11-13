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भारत-न्यूजीलैंड मैच में गरमाया माहौल: गुरनूर बराड़ के जश्न से भड़के साइफर्ट, देखें कोहली ने कैसे किया बीच बचाव

Fri, 13 Nov 2026 09:47 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 13 Nov 2026 09:47 AM IST
सार

भारत-न्यूजीलैंड चौथे वनडे में गुरनूर बराड़ और टिम सीफर्ट के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीफर्ट को आउट करने के बाद गुरनूर ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जिससे बल्लेबाज नाराज हो गए। विराट कोहली ने बीच-बचाव कर गुरनूर को पीछे खींचा, जबकि अंपायर क्रिस ब्राउन ने भारतीय गेंदबाज को चेतावनी दी।

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Gurnoor Brar Gets Umpire's Warning After Heated Exchange with Tim Seifert, Virat Kohli Steps In
गुरनूर और साइफर्ट - फोटो : Twitter

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले जा रहे चौथे वनडे में तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। साइफर्ट को आउट करने के बाद गुरनूर ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया और बल्लेबाज के करीब पहुंच गए। साइफर्ट भी इससे नाराज दिखे और दोनों के बीच मामला बढ़ने की आशंका थी। हालांकि, विराट कोहली ने बीच में आकर गुरनूर को पीछे खींच लिया। इस दौरान मैदानी अंपायर क्रिस ब्राउन ने भी भारतीय तेज गेंदबाज को चेतावनी दी।

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Gurnoor Brar Gets Umpire's Warning After Heated Exchange with Tim Seifert, Virat Kohli Steps In
गुरनूर और टिम साइफर्ट - फोटो : ANI
साइफर्ट को आउट कर गुरनूर ने किया आक्रामक जश्न
न्यूजीलैंड की पारी के दौरान साइफर्ट और विल यंग ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ तेज शुरुआत की थी। दोनों ने पहले 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 72 रन जोड़ लिए थे। साइफर्ट खास तौर पर गुरनूर को निशाना बना रहे थे। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज के एक ओवर में छक्का और दो चौके लगाए थे। उस ओवर में गुरनूर ने 14 रन खर्च किए।

इसके बाद गुरनूर को गेंदबाजी आक्रमण से हटा दिया गया। पावरप्ले के बाद वापसी करते हुए उन्होंने साइफर्ट को तेज बाउंसर पर फंसा लिया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ने शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। विकेटकीपर ईशान किशन ने शानदार कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। साइफर्ट 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे।
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Gurnoor Brar Gets Umpire's Warning After Heated Exchange with Tim Seifert, Virat Kohli Steps In
गुरनूर साइफर्ट विवाद - फोटो : Twitter
विराट कोहली ने गुरनूर को पीछे खींचा
विकेट मिलने के बाद गुरनूर ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। वह साइफर्टके करीब पहुंचे और उनके सामने ही अपनी खुशी जाहिर करने लगे। गुरनूर के इस अंदाज से साइफर्ट नाराज हो गए और भारतीय तेज गेंदबाज से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते दिखे। हालात बिगड़ते, उससे पहले विराट कोहली ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने गुरनूर को पीछे खींच लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच टकराव को बढ़ने से रोक दिया। कमेंट्री कर रहे विशेषज्ञों ने भी इस घटनाक्रम पर हैरानी जताई। इसकी वजह यह थी कि कोहली खुद भी मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज और विपक्षी खिलाड़ियों से तीखी बहस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वह बीच-बचाव करते नजर आए।

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Gurnoor Brar Gets Umpire's Warning After Heated Exchange with Tim Seifert, Virat Kohli Steps In
गुरनूर साइफर्ट विवाद - फोटो : Twitter
अंपायर क्रिस ब्राउन ने दी चेतावनी
मैदानी अंपायर क्रिस ब्राउन ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने गुरनूर से बात की और उन्हें आक्रामकता की सीमा पार नहीं करने की चेतावनी दी। यह घटना दिखाती है कि तेज गेंदबाजों के आक्रामक रवैये और खेल भावना के अनुरूप व्यवहार के बीच कितनी महीन रेखा होती है। गुरनूर के लिए यह विकेट काफी अहम था, क्योंकि साइफर्ट और यंग की जोड़ी न्यूजीलैंड को मजबूत शुरुआत दे चुकी थी। साइफर्ट का विकेट गिरने के बाद भारत को जल्द ही एक और सफलता मिली। बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज निक केली को चार रन पर स्टंप आउट कराया।
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