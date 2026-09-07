फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Pakistan have launched an internal disciplinary enquiry amid a turbulent England Test tour know all details

पाकिस्तान में घमासान जारी: पीसीबी ने खिलाड़ियों के खिलाफ शुरू की जांच, क्या ड्रेसिंग रूम में सब ठीक नहीं?

Mon, 07 Sep 2026 04:26 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 07 Sep 2026 04:26 PM IST
सार

पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, लेकिन टीम के प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खिलाड़ियों के अनुशासन और व्यवहार संबंधी मुद्दों की जांच के लिए आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Pakistan have launched an internal disciplinary enquiry amid a turbulent England Test tour know all details
बाबर आजम - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मुकाबलों में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों के अनुशासन और व्यवहार संबंधी मुद्दों की जांच के लिए आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी है। यह कदम हेडिंग्ले और लॉर्ड्स में पहले दो टेस्ट मैचों में मिली करारी हार के बाद बोर्ड की सख्त प्रतिक्रिया के तौर पर उठाया गया है। 
विज्ञापन

क्या कुछ खिलाड़ियों से फोन बोर्ड के पास जमा?
इस हार के बाद विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, ओपनिंग बल्लेबाज इमाम-उल-हक और टी20 कप्तान सलमान अली आगा समेत सात खिलाड़ियों को दौरे के बीच में ही घर वापस भेज दिया गया था। पीसीबी के मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशंस डायरेक्टर आमिर मीर ने पुष्टि की है कि ड्रेसिंग रूम में अशांति के बारे में स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के जवाब में एक आंतरिक समीक्षा शुरू की गई है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दौरे के बीच से खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाना सिर्फ खराब प्रदर्शन के कारण की गई कार्रवाई नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि कुछ खिलाड़ियों ने अपने फोन पीसीबी को दिए हैं और डिवाइस अंतिम टेस्ट मैच तक बोर्ड के पास ही रहेंगे। हालांकि, पीसीबी की ओर से इन दावों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

अटकलों पर ध्यान नहीं देने की सलाह
मीर ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासन और आचरण से जुड़ी मीडिया खबरों के बाद एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिनकी अभी आंतरिक रूप से समीक्षा की जा रही है। पीसीबी ऐसे मामलों को अपनी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संभालता है। यह प्रक्रिया पीसीबी के नियमों के तहत की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित व्यक्तियों की बात पर उचित ध्यान दिया जाए।

मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी घर वापस भेज दिया गया था और उनकी जगह माइक हेसन और एशले नोफके ने ले ली है। मीर ने कहा, इस समय, कुछ प्लेटफॉर्म पर चल रही अटकलों वाली खबरों या बिना पुष्टि किए गए दावों को खासकर जो विरोधी बाहरी स्रोतों से आ रहे हैं विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। पीसीबी इस समय और कोई टिप्पणी नहीं करेगा। बोर्ड हितधारकों और जनता को सलाह देता है कि वे पीसीबी की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
विज्ञापन

Pakistan have launched an internal disciplinary enquiry amid a turbulent England Test tour know all details
पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान - फोटो : IANS
नकवी को आलोचना का करना पड़ा था सामना
मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाले पीसीबी प्रशासन को विदेशी दौरे के बीच ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में सबसे नीचे चल रहा है। पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच पारी और 103 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगले मैच में 194 रन से हार का सामना किया। पाकिस्तान सीरीज गंवा चुकी है। अब नौ सितंबर से शुरू होने जा रहे तीसरे मैच को जीतकर लाज बचाना इस टीम का मकसद होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed