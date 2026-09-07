पाकिस्तान में घमासान जारी: पीसीबी ने खिलाड़ियों के खिलाफ शुरू की जांच, क्या ड्रेसिंग रूम में सब ठीक नहीं?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 07 Sep 2026 04:26 PM IST
सार
पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, लेकिन टीम के प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खिलाड़ियों के अनुशासन और व्यवहार संबंधी मुद्दों की जांच के लिए आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मुकाबलों में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों के अनुशासन और व्यवहार संबंधी मुद्दों की जांच के लिए आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी है। यह कदम हेडिंग्ले और लॉर्ड्स में पहले दो टेस्ट मैचों में मिली करारी हार के बाद बोर्ड की सख्त प्रतिक्रिया के तौर पर उठाया गया है।
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क्या कुछ खिलाड़ियों से फोन बोर्ड के पास जमा?
इस हार के बाद विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, ओपनिंग बल्लेबाज इमाम-उल-हक और टी20 कप्तान सलमान अली आगा समेत सात खिलाड़ियों को दौरे के बीच में ही घर वापस भेज दिया गया था। पीसीबी के मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशंस डायरेक्टर आमिर मीर ने पुष्टि की है कि ड्रेसिंग रूम में अशांति के बारे में स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के जवाब में एक आंतरिक समीक्षा शुरू की गई है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दौरे के बीच से खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाना सिर्फ खराब प्रदर्शन के कारण की गई कार्रवाई नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि कुछ खिलाड़ियों ने अपने फोन पीसीबी को दिए हैं और डिवाइस अंतिम टेस्ट मैच तक बोर्ड के पास ही रहेंगे। हालांकि, पीसीबी की ओर से इन दावों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इस हार के बाद विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, ओपनिंग बल्लेबाज इमाम-उल-हक और टी20 कप्तान सलमान अली आगा समेत सात खिलाड़ियों को दौरे के बीच में ही घर वापस भेज दिया गया था। पीसीबी के मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशंस डायरेक्टर आमिर मीर ने पुष्टि की है कि ड्रेसिंग रूम में अशांति के बारे में स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के जवाब में एक आंतरिक समीक्षा शुरू की गई है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दौरे के बीच से खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाना सिर्फ खराब प्रदर्शन के कारण की गई कार्रवाई नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि कुछ खिलाड़ियों ने अपने फोन पीसीबी को दिए हैं और डिवाइस अंतिम टेस्ट मैच तक बोर्ड के पास ही रहेंगे। हालांकि, पीसीबी की ओर से इन दावों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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अटकलों पर ध्यान नहीं देने की सलाह
मीर ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासन और आचरण से जुड़ी मीडिया खबरों के बाद एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिनकी अभी आंतरिक रूप से समीक्षा की जा रही है। पीसीबी ऐसे मामलों को अपनी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संभालता है। यह प्रक्रिया पीसीबी के नियमों के तहत की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित व्यक्तियों की बात पर उचित ध्यान दिया जाए।
मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी घर वापस भेज दिया गया था और उनकी जगह माइक हेसन और एशले नोफके ने ले ली है। मीर ने कहा, इस समय, कुछ प्लेटफॉर्म पर चल रही अटकलों वाली खबरों या बिना पुष्टि किए गए दावों को खासकर जो विरोधी बाहरी स्रोतों से आ रहे हैं विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। पीसीबी इस समय और कोई टिप्पणी नहीं करेगा। बोर्ड हितधारकों और जनता को सलाह देता है कि वे पीसीबी की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
मीर ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासन और आचरण से जुड़ी मीडिया खबरों के बाद एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिनकी अभी आंतरिक रूप से समीक्षा की जा रही है। पीसीबी ऐसे मामलों को अपनी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संभालता है। यह प्रक्रिया पीसीबी के नियमों के तहत की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित व्यक्तियों की बात पर उचित ध्यान दिया जाए।
मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी घर वापस भेज दिया गया था और उनकी जगह माइक हेसन और एशले नोफके ने ले ली है। मीर ने कहा, इस समय, कुछ प्लेटफॉर्म पर चल रही अटकलों वाली खबरों या बिना पुष्टि किए गए दावों को खासकर जो विरोधी बाहरी स्रोतों से आ रहे हैं विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। पीसीबी इस समय और कोई टिप्पणी नहीं करेगा। बोर्ड हितधारकों और जनता को सलाह देता है कि वे पीसीबी की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
नकवी को आलोचना का करना पड़ा था सामना
मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाले पीसीबी प्रशासन को विदेशी दौरे के बीच ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में सबसे नीचे चल रहा है। पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच पारी और 103 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगले मैच में 194 रन से हार का सामना किया। पाकिस्तान सीरीज गंवा चुकी है। अब नौ सितंबर से शुरू होने जा रहे तीसरे मैच को जीतकर लाज बचाना इस टीम का मकसद होगा।
मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाले पीसीबी प्रशासन को विदेशी दौरे के बीच ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में सबसे नीचे चल रहा है। पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच पारी और 103 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगले मैच में 194 रन से हार का सामना किया। पाकिस्तान सीरीज गंवा चुकी है। अब नौ सितंबर से शुरू होने जा रहे तीसरे मैच को जीतकर लाज बचाना इस टीम का मकसद होगा।