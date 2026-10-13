इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 30 खिलाड़ी: इन सात को पहली बार मौका; 11 ने दो साल के लिए किया अनुबंध

जो रूट, हैरी ब्रूक और बटलर जैसे बड़े नाम शामिल

इंग्लैंड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। जो रूट, हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, रेहान अहमद, जैकब बेथेल, सैम करन, बेन डकेट, विल जैक्स, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है।



इसके अलावा शोएब बशीर, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स और जोश टंग जैसे खिलाड़ी भी इस सूची का हिस्सा हैं। ईसीबी की यह व्यवस्था रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल, दोनों प्रारूपों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें अगले सत्र में इंग्लैंड की टीमों के लिए खिलाड़ियों के संभावित योगदान के साथ पिछले एक साल के प्रदर्शन को भी महत्व दिया गया है।



इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले 30 खिलाड़ी

खिलाड़ी काउंटी टीम जो रूट* यॉर्कशायर हैरी ब्रूक* यॉर्कशायर रेहान अहमद लीस्टरशायर जोफ्रा आर्चर* ससेक्स गस एटकिंसन* सरे सन्नी बेकर* हैम्पशायर टॉम बैंटन समरसेट शोएब बशीर डर्बीशायर जैकब बेथेल* वार्विकशायर जोस बटलर लंकाशायर ब्रायडन कार्स डरहम सैम कुक एसेक्स जॉर्डन कॉक्स* एसेक्स हेनरी क्रोकॉम्ब* ससेक्स/सरे सैम करन* सरे लियाम डॉसन हैम्पशायर बेन डकेट नॉटिंघमशायर एमिलियो गे डरहम मैथ्यू फिशर सरे विल जैक्स* सरे डैन लॉरेंस सरे साकिब महमूद लंकाशायर जेमी ओवरटन सरे ओली पोप सरे मैथ्यू पॉट्स डरहम आदिल राशिद यॉर्कशायर ओली रॉबिन्सन ससेक्स फिल सॉल्ट लंकाशायर जेमी स्मिथ सरे जोश टंग* नॉटिंघमशायर

* (*) वाले खिलाड़ियों का अनुबंध 30 सितंबर 2028 तक यानी दो साल के लिए है।