कौन हैं हूबहू रोहित शर्मा की तरह दिखने वाली यह लड़की, युजवेंद्र चहल ने पोस्ट की फोटो

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर रोहित शर्मा के साथ एक लड़की की फोटो पोस्ट की है, जो दिखने में हूबहू उन्हीं की कॉपी लग रही है। चहल ने किसी जैंडर स्वैप फोटो एप का सहारा लेकर रोहित की तस्वीर को ही इस अंदाज में बदला है। यानी यह लड़की कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा ही है।

So cute u looking Rohitaaaaaa Sharammaaaaa bhaiya @ImRo45 ❤️🤣🤣🙈🙈👀👀 pic.twitter.com/HxftQD3Qer

Aapki v dekh lo.. last row me pehle aap hi ho😅😅👌👌❤❤😍😍 pic.twitter.com/aOr6D4d7Ff