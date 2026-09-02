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Hindi News ›   Cricket ›   BCCI Review Meeting to Focus on Injuries, Team Results and Roadmap for 2027 ODI World Cup

BCCI रिव्यू मीटिंग: खिलाड़ियों की चोट से 2027 विश्वकप तक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा; गंभीर-अगरकर रहेंगे मौजूद?

Wed, 02 Sep 2026 02:42 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 02 Sep 2026 02:42 PM IST
सार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की बहुप्रतीक्षित रिव्यू मीटिंग गुरुवार को मुंबई स्थित बोर्ड मुख्यालय में होगी। इसमें टीम के हालिया प्रदर्शन, खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों, हार्दिक पांड्या की स्थिति तथा 2027 वनडे विश्व कप की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में गौतम गंभीर, अजित अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण समेत शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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BCCI Review Meeting to Focus on Injuries, Team Results and Roadmap for 2027 ODI World Cup
बीसीसीआई मीटिंग - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर बीसीसीआई की बहुप्रतीक्षित समीक्षा बैठक आखिरकार गुरुवार, तीन सितंबर को मुंबई में होगी। बोर्ड मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में बीसीसीआई के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मुख्य कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के शामिल होने की उम्मीद है।
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बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 10 जुलाई को कहा था कि इंग्लैंड दौरे के 19 जुलाई को समाप्त होने के बाद विस्तृत समीक्षा बैठक होगी। उस समय बैठक का मुख्य एजेंडा इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में मिली हार और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाने के कारणों की समीक्षा करना था। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I दौरे और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के कारण बैठक टल गई। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीती, जबकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की।
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हालिया नतीजों से लेकर भविष्य की रणनीति तक चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार की बैठक में सीनियर पुरुष टीम के हालिया नतीजों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि टीम के प्रदर्शन में कहां चीजें सही रहीं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। बैठक का दूसरा बड़ा मुद्दा खिलाड़ियों की फिटनेस और लगातार सामने आ रही चोटों की समस्या होगी। टीम में कई प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है और हार्दिक पांड्या की स्थिति इस चर्चा के केंद्र में रहने की उम्मीद है।

हार्दिक पांड्या की फिटनेस सबसे बड़ी चिंता
2026 पुरुष टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के बाद हार्दिक पांड्या का अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना जाना टीम प्रबंधन के लिए बड़ा सवाल है। पांड्या को 2027 वनडे विश्व कप अभियान के लिए भारतीय टीम का अहम हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन लगातार चोटों से जूझ रहे पांड्या की गेंदबाजी क्षमता और उनका वर्कलोड अभी भी चिंता का विषय है। उनकी ताजा चोट शिन यानी पिंडली के हिस्से में लगी चोट बताई जा रही है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि वह वनडे क्रिकेट में एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर कितना भार संभाल पाएंगे। बीसीसीआई की बैठक में इसी पहलू पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है।

अफगानिस्तान सीरीज के चयन ने भी खोली फिटनेस की पोल
मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। इस चयन ने भी टीम के फिटनेस मुद्दों को सामने ला दिया। जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को सीरीज के लिए प्रोविजनल रूप से चुना गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीनों टी20 मुकाबले 13 से 17 सितंबर के बीच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे।

2027 वनडे विश्व कप के लिए अभी से रोडमैप
रिव्यू मीटिंग में केवल पिछली गलतियों पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि भारतीय टीम के अगले बड़े अभियानों की योजना भी तैयार की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, न्यूजीलैंड का मल्टी-फॉर्मेट दौरा, भारत में होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और 2027 पुरुष वनडे विश्व कप जैसे महत्वपूर्ण असाइनमेंट बैठक के एजेंडे में रहेंगे। खास तौर पर 2027 विश्व कप के मद्देनजर खिलाड़ियों के वर्कलोड, फिटनेस मैनेजमेंट और टीम संयोजन पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी। BCCI और टीम मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि प्रमुख खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट से पहले फिट और पर्याप्त मैच अभ्यास में रहें।
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18 सितंबर को बीसीसीआई एजीएम में जुटेंगे दिग्गज
इस बीच, पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली भी 18 सितंबर को मुंबई स्थित बोर्ड मुख्यालय में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में शामिल होंगे। फिलहाल वह क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष हैं। आईएएनएस के मुताबिक, एजीएम के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 35 में से 31 राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व होगा। बैठक में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के दो प्रतिनिधियों के चुनाव भी होंगे। हैदराबाद, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार की क्रिकेट एसोसिएशन प्रशासनिक कारणों से एजीएम में शामिल नहीं होंगी।

गांगुली के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, जो इस समय कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के अध्यक्ष हैं, और सौरभ तिवारी, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के सचिव हैं, भी एजीएम में मौजूद रहेंगे। सौराष्ट्र के पूर्व कप्तान जयदेव शाह, जो वर्तमान में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) का नेतृत्व कर रहे हैं, भी बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक गोविंदा सनप प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) की ओर से अध्यक्ष रोहन जेटली मौजूद रहेंगे।

असली सवाल: 2027 तक टीम कितनी तैयार होगी?
गुरुवार की रिव्यू मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय टीम के सामने अब केवल तत्काल परिणाम सुधारने की चुनौती नहीं है। बीसीसीआई को अगले बड़े टूर्नामेंटों के लिए ऐसा रोडमैप तैयार करना होगा जिसमें फिटनेस, वर्कलोड और टीम संयोजन तीनों का संतुलन हो। हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की उपलब्धता, प्रमुख तेज गेंदबाजों की फिटनेस और युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके देना 2027 विश्व कप की तैयारियों के अहम हिस्से होंगे। यानी बैठक में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि टीम से कहां गलती हुई, बल्कि यह भी होगा कि अगली बड़ी चुनौती से पहले उसे कैसे मजबूत बनाया जाए।
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